La moda de las 'tiny houses': casas prefabricadas por menos de 10.000 euros que arrasan y se agotan en Internet

Encontrar vivienda en España se ha convertido en uno de los principales retos en muchas ciudades, tanto para compra como para alquiler. El aumento sostenido de los precios en los últimos años ha reducido notablemente el acceso a opciones asequibles, especialmente entre los jóvenes, que se enfrentan a elevados ahorros iniciales y dificultades para lograr independencia residencial.

En este contexto de tensión inmobiliaria, las casas prefabricadas han ganado protagonismo como alternativa habitacional. Y entre ellas, una propuesta disponible en Amazon ha generado un interés especialmente alto: una tiny house modular y ampliable que llegó a venderse por menos de 9.000 euros y que, según la información disponible, ya se encuentra agotada.

Hasta 4 dormitorios

La vivienda destacaba por su diseño expansible. Partía de una estructura base que podía ampliarse mediante un sistema de doble nivel, lo que prácticamente duplicaba la superficie habitable. Esta configuración permitía alcanzar entre tres y cuatro dormitorios, además de incluir una cocina moderna y un baño integrado en la planta baja.

El concepto respondía a una tendencia creciente: espacios flexibles, funcionales y preparados para habitar sin necesidad de obras prolongadas.

Estructura resistente y diseño adaptable

Uno de los elementos clave del modelo era su estructura basada en acero galvanizado, un material diseñado para ofrecer resistencia y durabilidad frente a condiciones climáticas adversas. Este aspecto aportaba una sensación de estabilidad que resulta esencial en viviendas de este tipo.

Además, el interior estaba concebido como un espacio modular, capaz de adaptarse a distintas necesidades: dormitorios adicionales, zonas de estudio, oficinas en casa o áreas de ocio. Una flexibilidad especialmente valorada en un contexto en el que el teletrabajo se ha consolidado.

Montaje rápido

El salón de la casa prefabricada.

Otro de los puntos destacados era su sistema de ensamblaje y plegado, pensado para reducir los tiempos de construcción respecto a una vivienda tradicional. Esta característica suponía un menor impacto en el entorno y un ahorro económico en la instalación, algo que la hacía atractiva para proyectos en zonas rurales o de carácter sostenible.

También incorporaba paneles aislantes de alta densidad, diseñados para mantener la temperatura interior en diferentes condiciones climáticas a lo largo del año.

Un precio muy bajo

El principal reclamo era su precio: menos de 9.000 euros. Una cifra inusualmente baja para una vivienda con estas características, lo que contribuyó a su viralidad y rápida demanda.

Sin embargo, la información también advierte de factores clave que deben tenerse en cuenta, como la normativa urbanística, los costes de transporte, la instalación final y la conexión a suministros básicos, elementos que pueden alterar significativamente el coste real del proyecto.

Un fenómeno que refleja una tendencia

Más allá del caso concreto, este tipo de viviendas refleja una tendencia en crecimiento: la búsqueda de alternativas habitacionales más accesibles, modulares y adaptables. La propuesta que circuló en Amazon se ha convertido en un ejemplo llamativo de cómo el mercado de la vivienda está explorando soluciones fuera del modelo tradicional.

Por ahora, la unidad ha desaparecido del catálogo, pero el interés que ha generado confirma que la vivienda prefabricada ya no es solo una curiosidad, sino una opción por la que cada vez más personas se interesan.