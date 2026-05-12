El lujoso apartamento de 'Emily in Paris' busca nuevo dueño por casi 3,5 millones de euros

Como si estuviéramos dentro de un capítulo más de Emily in Paris, uno de sus escenarios más reconocibles ha dado el salto de la pequeña pantalla al mercado inmobiliario. El apartamento vinculado a la vida parisina de Emily Cooper, ese refugio desde el que comienzan sus aventuras, romances y dilemas laborales, busca ahora nuevo propietario, y, como era de esperar, ya se ha convertido en el nuevo capricho de lujo para fans y curiosos de la serie.

Lejos de ser un simple piso bonito en París, la vivienda, que ronda los 180 metros cuadrados, juega en otra liga. Construida con techos altos, suelos de parqué, piedra vista y una chimenea con aire clásico que parece sacada directamente de una escena de la serie. Todo ello con una estética elegante pero moderna, como si en cualquier momento fuera a aparecer Lily Collins con un nuevo look imposible bajo el brazo.

Pero aquí no importa solo el diseño. Lo que la ha convertido en una de las casas más cotizadas del mercado son los balcones de hierro forjado y las vistas a la plaza de l'Estrapade que conectan de forma directa con ese París idealizado que muestran en la serie. Ubicado en pleno Barrio Latino, el piso presume además de una ubicación envidiable con la histórica Universidad de la Sorbona y los elegantes Jardines del Luxemburgo a pocos pasos. Un entorno que suma puntos tanto para los amantes de la ciudad como para quienes buscan ese estilo de vida 'muy Emily': cafés, paseos y encuentros casuales que siempre parecen sacados de un guion.

El precio, eso sí, aterriza la fantasía con casi 3,5 millones de euros. Una cifra que no solo correspondería a los metros cuadrados en una de las zonas más codiciadas de París, sino que en los últimos años se ha convertido en el símbolo de un fenómeno cultural, y eso, en el mercado del lujo, pesa casi tanto como la ubicación.

Emily in Paris returns December 18th only on Netflix. pic.twitter.com/7tK5QuImvJ — Eugenio Franceschini (@franceschin7wmu) May 11, 2026

Mientras tanto, los seguidores de Emily in Paris continúan expectantes de descubrir qué nuevas historias y estilismos imposibles le deparan a esa estadounidense que convirtió su vida en París en una fantasía aspiracional y que si no hay cambios, la próxima temporada llegará a finales de 2026.