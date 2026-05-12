La moda puede influir mucho más de lo que parece en la forma en la que una persona se siente, se relaciona y se percibe a sí misma. Bajo esta premisa, Esmara, la firma textil de Lidl, organizó en Madrid un encuentro centrado en la conexión entre estilo, emociones y bienestar psicológico.

Durante el evento participaron expertas como la psicóloga Lara Ferreiro, la estilista Mayte de la Iglesia y la especialista en colorimetría Almudena Martín, quienes analizaron cómo la ropa y el color pueden convertirse en herramientas de autoestima y expresión personal.

Durante el evento de Esmara, Lara Ferreiro hizo especial hincapié en el concepto de "cognición vestida", una corriente de la psicología social que estudia cómo la ropa influye en nuestros procesos cognitivos y emocionales. "Este es probablemente uno de los estudios más famosos que hay ahora mismo en psicología social. Empezaron a hablar por primera vez de todo el tema de la psicología de la moda, ya que nadie investigaba esto", explicó la especialista al referirse a la investigación desarrollada en 2012 por científicos de la Northwestern University.

La teoría de la cognición vestida parte de la idea de que las personas no piensan únicamente con el cerebro, sino también con el cuerpo y con los símbolos que utilizan en su día a día. Uno de los ejemplos más conocidos es el experimento de la bata blanca: quienes llevaban una bata identificada como médica mostraban mayor atención y concentración que quienes usaban la misma prenda asociada a un pintor.

"La ropa influye en nuestra mente. Lo que llevamos puede modificar nuestra forma de pensar y comportarnos", defendió Ferreiro, que además explicó cómo determinados colores pueden alterar incluso el estado de ánimo.

El color, el gran aliado de la psicología de la moda

"El color es uno de los grandes aliados de la psicología de la moda. Impacta muchísimo", señaló. En declaraciones a este medio, la psicóloga detalló las emociones asociadas a distintas tonalidades. "El azul genera confianza y seguridad", comentó, mientras que "el amarillo representa optimismo y creatividad" y "el rosa, empatía y sensibilidad".

Uno de los colores sobre los que más se detuvo fue el rojo, relacionado históricamente con el poder y la autoridad. "El rojo es pasión y energía. Era el color de la realeza. En la Edad Media solo lo utilizaban personas asociadas al poder y a los privilegios", explicó. "Por eso transmite fuerza", añadió.

Asimismo, la psicóloga también hizo referencia a la conocida "teoría del pintalabios rojo", un fenómeno psicológico y de consumo detectado en épocas de crisis económicas. Esta teoría, popularizada por Leonard Lauder, presidente de Estée Lauder, sostiene que cuando las personas no pueden permitirse grandes lujos recurren a pequeños caprichos accesibles, como un labial rojo, para mejorar su estado emocional y reforzar su autoestima.

Moda y autoestima

Ferreiro también habló de cómo las mujeres utilizan la moda para reforzar su estado emocional o proyectar determinadas sensaciones. "Hay gente que se viste para transmitir algo o incluso para sentirse así. Me pongo de amarillo y estoy súper optimista. O me pongo de naranja porque quiero representar creatividad", aseguró.

La psicóloga insistió además en la estrecha relación entre ropa y autoestima. "La moda es como una carta de presentación al mundo", afirmó. "Lo que proyectamos con la ropa influye muchísimo, incluso en la primera impresión que generamos", subrayando además que el look puede llegar a condicionar hasta un 90% de esa primera impresión que otras personas se forman de nosotros.

En este sentido, explicó que la forma de vestir también puede reflejar estados emocionales internos. "Ves a una persona y piensas que está pasando un mal momento porque lleva el pelo descuidado o viste todo de negro y la notas alicaída. O dices: esta mujer está hiperempoderada porque lleva sus tacones, sus estiletos…", aseguró.

El impacto psicológico de cómo nos hablamos

Más allá de la apariencia, Ferreiro quiso lanzar un mensaje centrado en el diálogo interno y la relación que las mujeres mantienen con su propia imagen. "El 90% de las mujeres se dicen cosas feas en el espejo", lamentó, por lo que insistió en que "tenemos la responsabilidad de hablarnos bien".

Durante la conversación, explicó uno de los ejercicios que realiza en terapia con sus pacientes para visibilizar el nivel de autoexigencia y crítica diaria. "Les digo que durante un día escriban todo lo que se dicen a sí mismas. Y empiezan: ‘qué gorda’, ‘qué ojeras’, ‘qué vergüenza’… Al final llenan cinco hojas en apenas unas horas", contó.

La especialista también relacionó estas dinámicas con la neuroplasticidad cerebral y el impacto emocional del lenguaje interno. "Cada vez que te criticas agregas cortisol. Y si te hablas bien, agregas dopamina. La estructura cerebral va cambiando en función de cómo te hablas", explicó.

Otro de los temas que abordó fue el papel de la colorimetría en la percepción corporal y emocional. "La colorimetría es fundamental dentro de la psicología de la moda", aseguró, destacando que "según el color que te pongas puedes generar dopamina, serotonina, adrenalina u oxitocina".

Incluso habló de cómo determinados colores modifican su propio estado de ánimo. "Si yo me pongo de negro estoy hacia dentro, introvertida. Es como una barrera. Pero cuando estoy expansiva utilizo otros colores porque me influyen muchísimo", confesó.

Para concluir, la psicóloga quiso dejar un mensaje dirigido especialmente a las mujeres: "Tenemos que honrar nuestro cuerpo y hablarnos bien. La moda puede ser una herramienta de autocuidado, de expresión emocional y de autoestima. Tenemos la responsabilidad de escoger lo que nos haga sentir bien y, sobre todo, querernos".