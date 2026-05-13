Extremadura acogerá a los 52 aspirantes que competirán para alzarse con el título de Mister Internacional Spain 2026 el próximo mes de agosto, del 24 al 30. Durante esos días tendrán que enfrentarse a las diferentes pruebas antes de convertirse en el hombre más guapo de España.

Habrá pruebas clasificatorias —físicas, de talento, capacidad comunicativa y presencia ante las cámaras—, entre otras. A la presentación oficial del certamen asistió el alcalde de la localidad, Rafael Mateos Torres, y Cres del Olmo, presidente de la organización Nuestra Belleza España y director del concurso. En el transcurso del acto, ambos comentaron la importancia que supone para Medellín celebrar un evento de esta categoría, con una alta repercusión a nivel nacional.

La final se celebrará el 29 de agosto en el emblemático Teatro Romano de Medellín. Dicho concurso se celebra en España desde el año 2013 y representa el certamen más importante de la belleza masculina de nuestro país. Representantes españoles han logrado no solo el título nacional, sino también el internacional, como Sergio Ayala, Alejandro Nieto, José Calle o Vicente Llorach, entre otros.