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Vida y estilo

Gillian Anderson y Demi Moore: dos iconos de Hollywood que deslumbran en Cannes

El **Festival de Cannes** arrancó el pasado martes y ya está dejando algunos de los looks más comentados.

El **Festival de Cannes** arrancó el pasado martes y ya está dejando algunos de los looks más comentados.
Gillian Anderson y Demi Moore este miércoles en Cannes | Cordon Press

Cannes se ha convertido esta semana en la capital mundial del cine durante doce días, con su habitual mezcla de cine y estrellas y con una alfombra roja por la que pasarán Scarlett Johansson, Adam Driver, Peter Jackson, Cate Blanchett, Barbra Streisand, Gillian Anderson o Demi Moore.

La actriz que dio vida a la mítica Dana Scully en Expediente X presenta en el Festival de Cannes Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, dirigida por Jane Schoenbrun, un título enrevesado y divertido que avanza lo que ofrece un filme del que se está hablando mucho y que promete terror, sangre y risas.

Anderson participó este miércoles en la alfombra roja del estreno de la película francesa La Vie d'une femme, donde dio una lección de estilo y demostró una vez más que es una de las mujeres más deseadas de Hollywood a sus 57 años. La actriz escogió un vestido blanco customizado de Miu Miu con ribetes de cristales.

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Otra leyenda de la meca del cine, Demi Moore, forma parte del jurado oficial junto a la actriz Ruth Negga, la directora Chloé Zhao, el actor Stellan Skarsgård o el director chileno Diego Céspedes. Moore, nominada al Oscar y productora, ya vio cómo la película La sustancia, en la que era protagonista, se hizo con el premio al mejor guion en Cannes en 2024.

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En la jornada del miércoles volvió a captar la atención de los fotógrafos posando con un vestido vaporoso de manga larga y una espectacular cola. La estrella de Ghost lució piernas con una atrevida abertura hasta el muslo y realzó su figura con un par de altísimos tacones de aguja a juego.

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La actriz habló el primer día de la "maravillosa experiencia" que supone estar en Cannes y que conoce de visitas anteriores al festival. "Estar rodeada de cine, del amor por el cine, de la alegría de sumergirme en él y de estar con quienes comparten esa pasión es una verdadera alegría (...) Me siento tremendamente honrada y muy emocionada. Me siento como un niño pequeño jugando a ser adulto", agregó.

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