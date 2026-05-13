Gillian Anderson y Demi Moore: dos iconos de Hollywood que deslumbran en Cannes

Cannes se ha convertido esta semana en la capital mundial del cine durante doce días, con su habitual mezcla de cine y estrellas y con una alfombra roja por la que pasarán Scarlett Johansson, Adam Driver, Peter Jackson, Cate Blanchett, Barbra Streisand, Gillian Anderson o Demi Moore.

La actriz que dio vida a la mítica Dana Scully en Expediente X presenta en el Festival de Cannes Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, dirigida por Jane Schoenbrun, un título enrevesado y divertido que avanza lo que ofrece un filme del que se está hablando mucho y que promete terror, sangre y risas.

Anderson participó este miércoles en la alfombra roja del estreno de la película francesa La Vie d'une femme, donde dio una lección de estilo y demostró una vez más que es una de las mujeres más deseadas de Hollywood a sus 57 años. La actriz escogió un vestido blanco customizado de Miu Miu con ribetes de cristales.

Otra leyenda de la meca del cine, Demi Moore, forma parte del jurado oficial junto a la actriz Ruth Negga, la directora Chloé Zhao, el actor Stellan Skarsgård o el director chileno Diego Céspedes. Moore, nominada al Oscar y productora, ya vio cómo la película La sustancia, en la que era protagonista, se hizo con el premio al mejor guion en Cannes en 2024.

En la jornada del miércoles volvió a captar la atención de los fotógrafos posando con un vestido vaporoso de manga larga y una espectacular cola. La estrella de Ghost lució piernas con una atrevida abertura hasta el muslo y realzó su figura con un par de altísimos tacones de aguja a juego.

La actriz habló el primer día de la "maravillosa experiencia" que supone estar en Cannes y que conoce de visitas anteriores al festival. "Estar rodeada de cine, del amor por el cine, de la alegría de sumergirme en él y de estar con quienes comparten esa pasión es una verdadera alegría (...) Me siento tremendamente honrada y muy emocionada. Me siento como un niño pequeño jugando a ser adulto", agregó.