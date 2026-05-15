La regla de oro de la estilista Mayte de la Iglesia para evitar las compras por impulso

La moda como herramienta de autoestima, identidad y expresión personal protagonizó el último encuentro organizado por Esmara, la marca de moda de Lidl, que presentó sus nuevas cápsulas primavera-verano 2026 en un evento celebrado en Madrid.

Bajo el paraguas de la psicología de la moda, la firma reunió a la psicóloga Lara Ferreiro, la experta en colorimetría Almudena Martín y la estilista Mayte de la Iglesia para reflexionar sobre cómo la ropa influye en el bienestar emocional y en la construcción de la identidad personal.

Uno de los conceptos protagonistas del encuentro fue la colorimetría, la disciplina que estudia qué tonos favorecen más a cada persona en función de la pigmentación de la piel, los ojos y el cabello. Durante la jornada, la experta en colorimetría Almudena Martín realizó análisis personalizados a algunas de las asistentes para mostrar cómo determinados colores pueden potenciar la imagen, la expresión personal e incluso la percepción emocional.

Tal y como explicaron las expertas del evento de Esmara, cada color transmite sensaciones diferentes: el azul evoca serenidad y confianza, el verde equilibrio y armonía, mientras que el rosa se relaciona con la empatía y la sensibilidad. El objetivo, según defendieron, no es seguir reglas estrictas, sino utilizar la moda como una herramienta para reforzar la autoestima y comunicar la personalidad propia.

En una entrevista concedida a Chic, Mayte de la Iglesia habó precisamente sobre el auge que vive actualmente la colorimetría en redes sociales. La estilista explicó que esta disciplina consiste en "encontrar en los colores aquello que te favorece de verdad", alejándose de gustos personales o tendencias pasajeras. "La colorimetría es ciencia", señaló, destacando que el análisis de los tonos adecuados depende de factores como la piel, la luz natural o incluso los tejidos.

Preguntada por el éxito de este fenómeno en plataformas como TikTok, donde cada vez abundan más análisis de color y asesorías rápidas, De la Iglesia reconoció el papel de las redes sociales en la popularización de estos conceptos, aunque también advirtió sobre sus limitaciones. "No toda la gente que habla tiene los conocimientos suficientes como para asesorar a otras personas", explicó, insistiendo en que la colorimetría requiere conocimientos técnicos y condiciones específicas para aplicarse de una manera correcta.

El shopping terapéutico

Durante la conversación, la estilista también reflexionó sobre el peso de las tendencias frente al estilo personal. Aunque reconoció que las modas pueden ayudar a descubrir nuevas formas de vestir, dejó claro que seguir tendencias sin criterio puede acabar con la identidad personal de cada una. "Pienso más en construir una identidad que luego abrace pequeñas tendencias", afirmó.

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el consumo impulsivo de moda, especialmente impulsado por las redes sociales y el llamado shopping terapéutico. De la Iglesia admitió que comprar ropa puede generar una sensación inmediata de felicidad, pero recomendó reflexionar antes de adquirir nuevas prendas. Entre sus consejos destacó una regla sencilla: "Si eso que has escogido no lo puedes combinar con al menos cinco cosas que ya tienes en tu armario, nunca tendrá una vida a largo plazo".

La estilista defendió así una forma de consumir moda más consciente, práctica y versátil, muy alineada con la filosofía de Esmara para esta temporada primavera-verano. Frente al concepto rígido de armario cápsula, apostó por construir un vestidor con prendas polivalentes, capaces de adaptarse a distintas ocasiones y mantenerse en el tiempo. "No necesitas más prendas, necesitas mirarlas de otra forma", resumió.

Además, compartió algunos trucos para redescubrir ropa olvidada en el armario, como obligarse a crear looks nuevos a partir de prendas que llevan tiempo sin usarse. "De repente parece que tienes otro armario", comentó.

El encuentro también sirvió para presentar las nuevas colecciones primavera-verano 2026 de Esmara, divididas en cápsulas como Caribbean Summer, Lino, Ibiza Feelings, Summer Breeze y Free Spirit. Las propuestas incluyen prendas cómodas, versátiles y accesibles. Con estas nuevas líneas, la marca de moda de Lidl refuerza su apuesta por una moda inclusiva y accesible, disponible desde la talla 34 hasta la 48, y alineada con su lema de campaña: 'Vestir siendo tú vale la pena'.

Antes de finalizar la entrevista, y preguntada por las prendas estrella de este verano, Mayte de la Iglesia lo tuvo claro: "Para mí el verano son vestidos". Una elección que, según explicó, resume comodidad, frescura y versatilidad en un solo gesto.