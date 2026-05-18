Georgina Rodríguez sorprende en Cannes con su cambio estético más radical, todo un homenaje a Madonna

Tras su aparición estelar en esta edición del Festival de Cannes con un vestido blanco y negro con escote halter de Chanel y zapatos joya, Georgina Rodríguez ha vuelto a convertirse en el centro de atención.

Para acudir al evento Women In Motion organizado por Kering, el conglomerado de lujo propiedad de François Pinault, marido de Salma Hayek, Georgina ha aparecido en el photocall con un cambio estético que ha revolucionado las redes sociales, gracias a una muy lograda peluca rubio platino, con las raíces oscuras de estética noventera, raya central y ligeras ondas de medios a puntas, con la que Georgina ha dejado atrás, por unas horas, su característica melena oscura.

En cuanto al estilismo, ha lucido una camisa satinada azul turquesa, escotada, que ha combinado con un sujetador lencero en color negro y pantalón del mismo color con silueta recta y tiro alto, que recordaba al estilismo de Tom Ford para Gucci que Madonna llevó a los MTV Video Music Awards de 1995, en un homenaje a uno de los buques insignia del grupo Kering.

Para completar el look, y como no podía ser de otra forma, Georgina ha lucido un collar de Chopard, patrocinador del Festival de Cannes y marca que se encarga de elaborar artesanalmente la Palma de Oro del Festival. Se trata de un collar de diamantes y piedras azules que combinaban a la perfección con la camisa satinada, y que ha combinado con un reloj joya de diamantes y varios anillos maxi.

Detrás de este look está la estilista española Alba Melendo, responsable de algunos de los looks más comentados de Georgina Rodríguez en el Festival de Cannes.