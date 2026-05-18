Marta Ortega sorprende en Madrid con un guiño a la nueva colección de Zara y Bad Bunny

Apasionada de la hípica y rostro habitual en este tipo de competiciones, Marta Ortega ha hecho un hueco en su agenda para disfrutar del Longines Global Champions Tour, uno de los campeonatos de salto más prestigiosos del mundo, que se ha celebrado este fin de semana en el Club de Campo Villa de Madrid.

Acompañada de su marido Carlos Torretta y de sus tres hijos, Amancio -que tiene en común con el jinete Sergio Álvarez Moya, Matilda y Manuel, fruto de su matrimonio con el hijo del diseñador Roberto Torretta y Carmen Echevarría, la presidenta de Inditex ha vuelto a acaparar un año más todas las miradas en su esperadísima reaparición en público coincidiendo con uno de sus torneos favoritos.

Apenas dos semanas después de deslumbrar en la Gala MET de Nueva York con un impresionante diseño de John Galliano para Zara de gasa azul marino, Marta ha vuelto a lucir su estilo 'effortless chic' donde destacaba un accesorio: una gorra verde con inscripciones en naranja que forma parte de la colección cápsula de Zara y Bad Bunny, que anunció cuando la empresaria estrenaba esta pieza en la competición hípica.

Después de que el cantante puertorriqueño vistiese diseños exclusivos de Zara en la Super Bowl LX y posteriormente en la Met Gala de Nueva York, era previsible una colaboración más entre ambos teniendo en cuenta que uno de los objetivos de Marta Ortega es la consolidación de Zara en el mercado estadounidense.

La colección lleva el nombre de Benito Antonio, que es el nombre real de Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio). Zara transformó el escaparate de una tienda de San Juan de Puerto Rico con la aparición sorpresa del propio Bad Bunny.

De momento se sabe que es una colección fiel al estilo del cantante y que saldrá a la venta este 21 de mayo de 2026. Una colección pensada no solo para el verano, con piezas de sastrería y ropa cómoda y sport, perfectas para lucir en los conciertos de la gira de Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOTos Tour, que recala en España el próximo 22 de mayo con 12 conciertos y más de 600.000 entradas vendidas.