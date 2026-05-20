Qué fotoprotector facial escoger según tu tipo de piel

La protección solar no es solo cosa de verano ni de días de playa. Los dermatólogos llevan años insistiendo en que la piel recibe radiación ultravioleta durante todo el año, también en un paseo entre semana, en una terraza o simplemente al salir a hacer un recado. Y la cara, que rara vez se cubre, es la zona más expuesta.

El impacto es doble: sanitario y estético. La Asociación Española Contra el Cáncer advierte de que entre el 70 y el 80% de los casos de cáncer de piel están directamente vinculados a la radiación solar. A esto se suma el fotoenvejecimiento: la exposición acumulada acelera la degradación del colágeno, favorece la aparición de manchas y profundiza las arrugas, aunque sus efectos no siempre sean visibles de inmediato.

La buena noticia es que los fotoprotectores faciales han evolucionado mucho. Ya no se trata solo de una barrera contra el sol, sino de productos que combinan protección con tratamiento, hidratación, control del brillo o antienvejecimiento. Saber cuál encaja con tu piel y tu rutina es el primer paso para usarlo de verdad.

El factor de protección, solo el punto de partida

El SPF es lo primero que se mira, pero no lo único que importa. Un SPF50+ garantiza una protección muy alta frente a los rayos UVB, los responsables de las quemaduras, pero conviene que el producto también cubra los UVA, la luz azul y, si se pasa tiempo en ciudad, la polución. La textura, el acabado y la tolerancia cutánea son los otros factores que determinan si un fotoprotector se convierte en parte de la rutina o acaba olvidado en el cajón.

Los mejores fotoprotectores faciales según tu piel

ISDIN Fotoultra 100 Spot Prevent SPF50+

La apuesta de ISDIN para quienes quieren protección y tratamiento al mismo tiempo. Su fórmula actúa frente a los rayos UVA, UVA largos, la luz azul y la polución, y está pensada para prevenir la aparición de manchas y mantener un tono más uniforme. Textura ligera, absorción rápida y sin perfume, lo que lo hace apto incluso para pieles atópicas y para mujeres embarazadas o personas en tratamientos dermatológicos.

La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Fluido Invisible SPF50+

Formulado con tecnología Netlock, este fluido de La Roche-Posay ofrece protección de amplio espectro frente a UVA, UVB, infrarrojos y polución. Sus microgotas forman una textura ligera que no resulta pesada ni deja residuo, y resiste el agua, el sudor y la arena. Una opción sólida para el uso diario en todo tipo de pieles.

ISDIN Facial Mist SPF50

El formato en spray lo cambia todo para quien busca comodidad y facilidad de reaplicación. Esta bruma de ISDIN protege frente a UVA, UVB y luz azul, puede usarse sobre el maquillaje y no requiere extender con las manos. Incorpora vitamina E para proteger frente al daño de los radicales libres. Resistente al agua y al sudor, apta para todo tipo de pieles.

Eucerin Sun Face Pigment Control Fluid SPF50+

Pensado para pieles con tendencia a las manchas, este fotoprotector de Eucerin no solo protege frente a UVA y UVB sino que también contribuye a reducirlas y a prevenir su reaparición con el uso continuado. Textura fluida, ligera y sin efecto graso, una buena elección para incorporar al día a día.

Heliocare 360 Gel Oil-Free SPF50+

La referencia para las pieles grasas y con tendencia acneica. Su textura en gel deja un acabado mate y seco al instante y ayuda a controlar el exceso de brillos. Gracias a su tecnología Fernblock, ofrece protección frente a UVB, UVA e infrarroja, además de neutralizar los radicales libres y prevenir el daño solar.

Avène Sun Ultra Fluid Invisible SPF50

Una fórmula muy ligera y de absorción rápida pensada para pieles sensibles que necesitan protección sin irritación. Su filtro de amplio espectro cubre UVB, UVA y UVA largos, ayudando a prevenir el fotoenvejecimiento y el daño oxidativo. No deja residuo blanco y resiste el sudor y el agua.