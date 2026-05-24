El fenómeno Audemars Piguet x Swatch: La colaboración más polémica (y deseada) del año

El lanzamiento de la esperada colección Audemars Piguet x Swatch el pasado sábado 16 de mayo provocó largas colas, miles de personas pasando la noche frente a las tiendas de Swatch de medio mundo, además de una oleada de enfados, polémicas virales y reventas que han quintuplicado su precio original en los mercados de segunda mano, a pesar de no ser una edición limitada ni numerada. Un ejemplo de ese enfado fue Alba Carrillo, una de esas personas que estuvo haciendo cola en la tienda Swatch de la madrileña calle Serrano, y cuyo enfado compartió en su perfil de Instagram.

Fue tal la polémica que se creó que la marca tuvo que lanzar un comunicado para tranquilizar a sus usuarios y justificar que algunas de sus tiendas tuvieran que cerrar las puertas. "Para garantizar la seguridad tanto de los clientes como de nuestros trabajadores en las tiendas, pedimos amablemente que no acudan en masa a nuestros centros para adquirir este producto. La colección 'Royal Pop' seguirá disponible durante varios meses". Además, señalaron que el día del lanzamiento de la colección "hubo problemas en alrededor de una veintena de tiendas Swatch, de las 220 en el mundo, porque las filas de personas interesadas eran extremadamente largas y la organización de algunos centros comerciales no fue suficiente para contener esta avalancha", añadió el grupo suizo.

¿Qué tiene esta colección que ha causado tanta polémica como deseo?

La colección completa Royal Pop de Aumeras Piguet x Swatch

Lo que ha llamado la atención es que esta colección, que no es de relojes de pulsera, ha tenido muchísimo más interés que otras colaboraciones de Swatch con otras marcas de su grupo empresarial, como Omega o Blancpain.

La colección Royal Pop rinde homenaje al icónico reloj Royal Oak, el modelo insignia de la histórica firma suiza Audemars Piguet. Se trata de una colección de ocho relojes con un diseño colorido que se pueden llevar en la muñeca, pero también al cuello o en el bolsillo gracias a un cordón de piel de becerro. Tal y como informó la marca, se trata de una "colaboración disruptiva entre dos marcas icónicas de la relojería suiza", que no solo toma como referencia el Royal Oak de Audemars Piguet, creado por Gerald Genta en 1972, sino también los relojes Swatch POP, creados en los años 80.

Unos modelos realizados en Bioceramic, con una reserva de marcha superior a 90 horas, un muelle de equilibrado NivachronTM antimagnético (desarrollado originalmente en colaboración con Audemars Piguet) y un ajuste de precisión con láser realizado directamente en fábrica. En términos de diseño, la colección Royal Pop incorpora los rasgos distintivos del Royal Oak, incluídos el diseño "Petite Tapisserie", el bisel octogonal y sus ocho tornillos hexagonales. El acabado satinado vertical del bisel y la parte trasera de la caja refuerzan la identidad de la colección, mientras que el revestimiento con Super-LumiNova de grado A de las agujas y los índices garantiza una legibilidad perfecta por la noche. La parte superior y trasera de la caja cuenta con cristal de zafiro.

El precio de venta es de 385 euros para el modelo de dos agujas, que está disponible en seis variantes cromáticas, y 400 euros para el que incluye una subesfera con segundero, disponible en dos colores.Se puede llegar a entender la locura que ha causado el reloj, teniendo en cuenta que un Royal Oak de Audemars Piguet supera los 20.000 euros... Y es que, además de fans de la marca, a los que no les importa hacer colas kilométricas, también se encontraban revendedores que saben que su precio se puede triplicar en algunas plataformas en poco tiempo. De momento, los modelos más demandados son los de color azul y rosa, que en estos momentos están en algunas páginas entre 1.300 y 4.500 euros, lo que supone cinco veces más de su precio original.

El éxito del producto es sencillo, ya que se trata de una marca accesible que permite optar a la alta relojería, aunque sea de forma más limitada, y formar parte de ese universo de lujo que es Audemars Piguet.