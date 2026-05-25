Se celebra el 25 aniversario del Hotel Orfila Relais & Châteaux: Mariano Rajoy, fan de su cocina

Un cóctel en el jardín a la hora del almuerzo, para dar la bienvenida al buen tiempo y para celebrar el 25 aniversario de uno de los hoteles más emblemáticos de Madrid. Gabriel García Alonso, su propietario, no podía estar más satisfecho por la decisión de que su hotel formara parte de esa cadena francesa. Un hotel pequeño, muy familiar y cómodo, bajo la dirección de su hija Verónica.

"No podemos competir con grandes cadenas, tan solo tenemos 32 habitaciones, pero estamos muy satisfechos de pertenecer a esta asociación. Nuestro trato, al ser más pequeño, es también más personalizado, es como un traje a medida. Tenemos clientes que, en vez de alquilar un piso para 6 meses, prefieren alojarse aquí. Te puedo decir que en más de una ocasión la clienta ha decorado la habitación a su gusto", así lo contaron padre e hija.

"Tenemos anécdotas como en todos los hoteles. Uno de los más asiduos en su momento fue Ernesto de Hannover; aquí salió elegido José Luis Martínez-Almeida como alcalde de Madrid, y a este hotel le tiene un cariño especial. Como Mariano Rajoy, que almorzaba casi a diario porque le encantaba nuestra cocina y, si no podía venir, se le enviaba a su despacho; es una persona de una gran simpatía. Tenemos una clientela muy fiel, y eso nos gusta mucho y lo fomentamos. En este jardín se han celebrado bodas, convirtiéndolo para realizar la ceremonia, no solo el convite", concluyeron.