Loewe vestirá a las selecciones españolas de fútbol durante los próximos cuatro años

La prestigiosa firma de moda de lujo Loewe, perteneciente al conglomerado de lujo LVMH, se ha convertido en el nuevo patrocinador oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Gracias a este acuerdo estratégico, la emblemática casa de origen madrileño será la encargada de diseñar y confeccionar la vestimenta que lucirán en sus desplazamientos oficiales las selecciones absolutas, tanto en su categoría masculina como femenina, durante un periodo inicial de cuatro años.

Según ha detallado la propia marca a través de un comunicado oficial, el compromiso abarca la creación de un completo guardarropa de viaje que los internacionales utilizarán a lo largo de los diversos partidos, torneos y entrenamientos, así como para viajar entre las diferentes ciudades donde se celebren partidos o asistir a eventos.

La colaboración estilística supervisada por Jack McCollough y Lázaro Hernández, directores creativos de Loewe, tendrá su gran puesta de largo en el año 2026. Para esa fecha, la firma ha preparado una exclusiva propuesta que combina sastrería tradicional, prendas de estilo casual, calzado especializado y accesorios de marroquinería de primer nivel. Uno de los elementos más destacados será un traje concebido íntegramente en los ateliers de la compañía, el cual incorpora un discreto anagrama con las cuatro 'L' entrelazadas bordado en el interior de la manga, ideado para ser visible únicamente en movimiento. Asimismo, el conjunto de polos, chaquetas y pantalones que completarán el uniforme de viaje buscará ofrecer a los deportistas una profunda "idea de confort refinado y naturalidad".

Desde la compañía subrayan que este innovador patrocinio trasciende el mero ámbito textil. Para los responsables de la marca, la alianza con los equipos nacionales "no es simplemente una cuestión de ropa", sino que profundiza en una "identidad compartida y vivida colectivamente". De este modo, la empresa celebra sus hondas raíces culturales y, al mismo tiempo, las proyecta hacia el futuro, en un momento muy especial al coincidir con la conmemoración de su 180.º aniversario en el sector del lujo.

La marca ha presentado esta colaboración con una serie de retratos que muestran a Pedri, Unai Simón, Rodri, Pau Cubarsí y Nico Williams, fotografiados por Bruno Staub en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.