Los cinco mejores fotoprotectores solares de farmacia para este verano

Con la llegada del verano y el aumento de la exposición solar, la fotoprotección vuelve a convertirse en una de las principales recomendaciones de dermatólogos y expertos en salud. Sin embargo, más allá de aplicar el fotoprotector solar de forma puntual en la playa o la piscina, los especialistas insisten en la importancia de sumar una protección diaria y adecuada a las necesidades de cada miembro de la familia, especialmente en niños, pieles sensibles o personas con alta exposición al sol.

En este contexto, los fotoprotectores de farmacia siguen posicionándose como los más recomendados por dermatólogos gracias a sus fórmulas desarrolladas bajo criterios de eficacia, tolerancia y seguridad. En esta línea, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) señala que no todos los solares ofrecen las mismas prestaciones y que factores como la resistencia al agua, el sudor o la arena, la protección de amplio espectro frente a rayos UVA y UVB o la tolerancia en piel sensible son especialmente relevantes en el uso familiar.

Otro de los aspectos clave sigue siendo la reaplicación. Los expertos advierten de que aplicar protector una única vez al día no garantiza una protección eficaz, especialmente en contextos de playa, deporte o actividades al aire libre. Reaplicar cada dos horas —y siempre después del baño o de sudar en exceso— es fundamental para mantener el nivel de protección recomendado.

Además, la innovación en fotoprotección ha permitido el desarrollo de fórmulas cada vez más cómodas y versátiles: texturas ligeras, formatos en spray o bruma de fácil aplicación, productos aptos para piel húmeda o fórmulas específicas para niños y pieles reactivas.

Avances que buscan facilitar la adherencia y el uso constante de la protección solar durante toda la temporada.

ISDIN TRANSPARENT SPRAY WET SKIN SPF50 250 ML

Este fotoprotector corporal de ISDIN en formato spray se ha convertido en uno de los más populares en farmacias. Es apto para todo tipo de pieles, incluida la atópica y sensible, y puede aplicarse sobre la piel húmeda y mojada, por lo que es idóneo tanto para adultos como para niños —especialmente en momentos de juego al aire libre o playa/piscina—.

Su textura fresca, ligera y de efecto invisible –sin residuo blanco– ha convertido a Transparent Spray Wet Skin en líder de su categoría en España. Su fórmula de alta protección –SPF 50– frente a la radiación UVB/UVA incorpora extracto de raíz de jengibre 100% natural rico en 6-Shogaol –Ginger Cell Protect–, eficaz contra el daño oxidativo. El formato en spray, además, facilita el secado inmediato.

HELIOCARE 360 SPRAY INVISIBLE 50+ 200 ML

Otro fotoprotector corporal en spray, un formato que no deja de ganar adeptos por su fácil aplicación y comodidad. Al igual que el anterior, puede aplicarse sobre la piel mojada, es refrescante e hipoalergénico, por lo que se reduce el riesgo de alergias.

La resistencia de este Spray Invisible 50+ de Heliocare hace frente al sudor y la arena. En su fórmula, cuenta con filtros específicos y activos reparadores y antioxidantes. Protege frente a las cuatro radiaciones –UVB, UVA, visible e infrarrojo–, neutraliza y repara el daño solar.

ISDIN GEL CREAM 250 ML

Entrando en el formato gel, volvemos a encontrarnos con ISDIN, que ofrece una opción corporal de alta protección y para toda la familia, diseñada para hidratar como una crema y absorberse rápidamente en la piel como un gel.

Es muy fácil de extender por todo el cuerpo y deja un acabado fresco y sedoso, sin brillos ni residuo graso. Este año 2026, además, su fórmula incluye tecnología WET SKIN, que permite aplicarlo sobre piel mojada sin perder su factor de protección: SPF50.

LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS XL SPF50+ LECHE 250ML

En fotoprotección corporal, La Roche-Posay ofrece este formato de leche solar SPF50+ que cuida la piel y aporta una textura invisible, no grasa y no pegajosa. Sus microgotas se combinan para formar una capa protectora fuerte, homogénea y muy resistente.

Formulada con XL-Protect, ofrece una protección de muy amplio espectro frente a rayos UVB, UVA, infrarrojos-A y contaminación ambiental, ayudando a prevenir el estrés oxidativo. La glicerina completa la fórmula con hidratación desde la primera aplicación.

AVÈNE LECHE SOLAR SPF50 250 ML

En el mismo formato, la leche solar SPF50 de Avène es apta para todo tipo de pieles de adulto, incluso las sensibles, al combinar una elevada protección con una textura leche en agua.

Sus fortalezas son una amplia protección contra los rayos UVB y UVA, su resistencia al agua, la arena y el sudor y su tacto seco, ya que la absorción es casi inmediata, dejando atrás el residuo graso y pegajoso.