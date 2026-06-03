La "estrategia del búnker": el método definitivo para enfriar la casa frente al sablazo eléctrico

Con el verano llamando ya a la puerta y las temperaturas disparándose en buena parte de España, miles de hogares buscan fórmulas para combatir el calor sin depender constantemente del aire acondicionado. Frente al aumento del consumo eléctrico y las facturas cada vez más elevadas, arquitectos y especialistas en eficiencia energética apuestan por recuperar estrategias tradicionales que siguen siendo sorprendentemente eficaces.

La clave, aseguran, no está tanto en enfriar una vivienda cuando ya se ha calentado como en impedir que el calor llegue a entrar. Una filosofía que algunos expertos han bautizado como el 'método de las persianas' o incluso la 'estrategia del búnker'.

"La forma más eficiente de mantener una casa fresca es evitar que se convierta en un horno. Resulta mucho más barato bloquear el calor desde el exterior que intentar expulsarlo después mediante sistemas de climatización", explican especialistas en eficiencia energética.

La regla de oro: cerrar antes de que llegue el sol

Uno de los errores más habituales durante los meses de verano consiste en dejar las ventanas abiertas durante toda la mañana pensando que así entrará aire fresco. Sin embargo, cuando las temperaturas exteriores comienzan a subir, esa práctica acaba produciendo el efecto contrario.

Los expertos recomiendan bajar persianas, toldos y cerrar ventanas entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, antes de que los rayos solares calienten directamente los cristales.

Cuando el sol impacta sobre las ventanas se produce un efecto invernadero que puede elevar rápidamente varios grados la temperatura interior de una vivienda.

Las ventanas orientadas al sur, este y oeste son especialmente vulnerables. Por ello, mantener las persianas completamente bajadas o ligeramente inclinadas durante las horas centrales del día puede marcar una diferencia notable.

Ventilar sí, pero en el momento adecuado

Tan importante como cerrar es saber cuándo abrir. De hecho, los especialistas aconsejan ventilar a primera hora de la mañana o durante la madrugada, cuando la temperatura exterior es inferior a la del interior de la vivienda.

La ventilación cruzada sigue siendo uno de los métodos más efectivos para renovar el aire y expulsar el calor acumulado. Consiste en abrir ventanas situadas en fachadas opuestas para generar una corriente natural que atraviese la vivienda.

"Una buena corriente de aire durante veinte minutos al amanecer puede ser más efectiva que mantener las ventanas abiertas durante varias horas cuando ya hace calor fuera", señalan los expertos.

El aislamiento invisible que marca la diferencia

Muchas veces el calor no entra únicamente por los cristales. Uno de los puntos débiles más frecuentes se encuentra en los cajones de las persianas, especialmente en edificios antiguos.

Un aislamiento deficiente en estas zonas permite que el calor exterior se filtre constantemente al interior de la vivienda.

Por ello, los especialistas recomiendan instalar materiales aislantes específicos o kits térmicos de bajo coste que ayudan a reducir las pérdidas energéticas tanto en verano como en invierno.

En aquellas viviendas que no disponen de persianas exteriores, las cortinas térmicas y las láminas solares adhesivas se han convertido en alternativas cada vez más populares.

Tecnología sencilla para frenar el calor

Las láminas de control solar representan una de las soluciones más económicas y eficaces para las ventanas más expuestas.

Estos adhesivos especiales filtran parte de la radiación solar y reducen considerablemente la entrada de calor sin impedir el paso de la luz natural.

Algunos modelos pueden disminuir hasta en un 60% o 65% la energía térmica que atraviesa los cristales, convirtiéndose en una opción interesante para pisos orientados al sur o áticos especialmente calurosos.

El truco del ventilador y el hielo

Entre los remedios caseros que más éxito siguen teniendo destaca el conocido truco del ventilador y el hielo.

El sistema es sencillo: basta con colocar un recipiente lleno de hielo o varias botellas congeladas frente a un ventilador para que el aire impulsado resulte más fresco.

Aunque no sustituye a un aparato de aire acondicionado, sí ayuda a reducir la sensación térmica en habitaciones pequeñas y durante las horas más calurosas del día.

Además, supone un consumo eléctrico muy inferior al de los sistemas de climatización convencionales.

Menos aparatos encendidos, menos calor

Otro de los grandes enemigos del confort térmico se encuentra dentro de casa.

Electrodomésticos, ordenadores, televisores e incluso determinadas bombillas generan calor de manera constante. En algunos casos, esa energía térmica pasa desapercibida, pero contribuye a elevar la temperatura ambiente.

"Las bombillas incandescentes transforman gran parte de la energía que consumen en calor y no en iluminación", recuerdan los técnicos.

Por ello, sustituirlas por tecnología LED no solo reduce la factura eléctrica, sino que también ayuda a mantener las estancias más frescas.

Plantas, textiles y pequeños gestos que funcionan

La vegetación también puede convertirse en una gran aliada contra las altas temperaturas.

Las plantas trepadoras, las jardineras en balcones o las macetas situadas junto a las ventanas crean zonas de sombra natural que reducen la incidencia directa del sol sobre fachadas y cristales.

En el interior, optar por tejidos ligeros como lino o algodón en lugar de materiales gruesos ayuda a mejorar la sensación térmica.

Los expertos también recomiendan retirar alfombras pesadas durante los meses de verano y apostar por colores claros que reflejen mejor la luz.

Un sencillo plan diario contra el calor

Los especialistas coinciden en que la mejor estrategia combina prevención y hábitos inteligentes.

La rutina ideal pasa por ventilar la vivienda a primera hora de la mañana, cerrar persianas y toldos antes de que el sol incida sobre las ventanas y volver a abrir progresivamente cuando las temperaturas comiencen a descender al caer la tarde.

Un método sencillo, económico y sostenible que, décadas después de popularizarse en las casas de nuestros abuelos, sigue siendo una de las armas más eficaces para sobrevivir a los veranos cada vez más extremos.