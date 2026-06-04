Julián Porras-Figueroa, marido de Olivia de Borbón, celebra el primer aniversario de su firma de ropa masculina

Julián Porras-Figueroa y su socio, Fernando Suárez Garzón, organizaron una reunión de amigos para celebrar el primer aniversario de Black Roan, marca de ropa para hombre cuyo resultado no ha podido ser más positivo. Quien no podía faltar era Olivia de Borbón, esposa del empresario; los tres atendieron a todos los invitados de manera impecable, como no podía ser de otra manera.

Julián estaba muy satisfecho por la gran acogida que ha tenido la firma: "Fernando y yo somos muy buenos amigos. Él viene de una saga de sastres —su bisabuelo abrió la primera sastrería en 1914—, hace unas confecciones maravillosas. Yo soy la cara visible y sin él yo no sería nada, y él sin mí tampoco, por eso mismo formamos un buen equipo. Me divierte mucho lo que hago, aparte de otros negocios, como el inmobiliario o la ganadería familiar, entre otros. El resumen que hago de este primer año es espectacular, de verdad que no me lo puedo creer. Tengo mucha suerte, porque a nivel personal, te puedo decir que Olivia es un ser maravilloso, buena persona, bondadosa, es mi apoyo infinito, mi mecenas, lo es todo para mí, buena madre; llevamos 14 años juntos y 13 de casados, no hemos tenido ninguna crisis. Un día puedes tener un grito, pero es lo normal, nada más. Mis hijos se están criando en un ambiente inmejorable con sus padres, vamos todas las mañanas a llevarlos al colegio, los recogemos, somos una piña. Cuando le conté a Olivia este proyecto, que a mí me hacía mucha ilusión, ella me apoyó desde el primer momento. Tenemos un abanico grande de clientes, desde toreros, mundo empresarial hasta aristócratas, que es el mundo de mi mujer. Tengo un gran recuerdo de mi suegro, al que quería mucho y le tenía un respeto infinito; aprendí de él muchas cosas, entre ellas, el señorío. Él estaba muy orgulloso de mí y, gracias a esa buena relación, tengo clientes que nos piden que les hagamos trajes, esmóquines, saharianas para cazadores y demás prendas", así lo contó.

A lo largo de la conversación que mantuvimos, al preguntarle por el litigio que mantienen Olivia y su hermano por el ducado de Sevilla, fue muy prudente: "Hay una ley, y esto le compete más a Olivia, de momento hay que esperar. Pienso que es un tema que le pertenece a ella; el ser futuro duque consorte no es un tema que a mí me haga ilusión, es un legado que Francisco, mi suegro, le dejó a Olivia y a nuestros hijos. El único pecado que mi mujer ha podido cometer es haber nacido la primera. Hay una ley que hay que respetar, es una situación un tanto triste. Yo intento apoyarla en todo lo que puedo, porque parece que somos los malos de la película, pero llegará el día en que las cosas se pongan en su sitio, y todo se hablará donde se tiene que hablar, y yo personalmente lo haré en los juzgados. He tenido amenazas y tenemos controlado quién ha sido; hemos estado con un equipo de abogados seis meses. Parece ser que han hecho páginas web con mi nombre falso de aristócrata, cuando yo no he ido de nada. Lo único que he hecho es acompañar a mi suegro adonde él quiso llevarme y, cuando decidió que yo entrase en la nobleza de Asturias, yo no tenía por qué negarme. El interés que esas personas tienen es desestabilizarnos a nivel personal y familiar, y nuestro abogado nos ha dicho que mantengamos la boca cerrada, y es lo que estamos haciendo".

Muchos amigos asistieron a celebrar este primer aniversario, como Esther Doña, con nuevo corte de pelo; Colate Vallejo-Nágera, encantado con su participación en el programa de desafíos La Caja Amarilla; Isabel Gemio, que llegó después de la presentación de un libro de poemas con fin benéfico a favor de las enfermedades raras; Juan Peña y su mujer, Sonia, encantados con su explotación de pistachos; o Marina Castaño y su marido, el doctor Enrique Puras, entre otros.