Descalzarse en casa: el hábito que aleja químicos y bacterias de su hogar

Llegar a casa y descalzarse nada más cruzar la puerta es una rutina habitual en países como Japón, Corea del Sur o Suecia. En España, sin embargo, la costumbre sigue generando debate. Mientras algunas personas consideran imprescindible dejar los zapatos en la entrada, otras no ven ningún problema en caminar por toda la vivienda con el mismo calzado que utilizan en la calle.

Lo que hasta hace poco parecía una cuestión de preferencias personales ha despertado el interés de investigadores y expertos en salud ambiental. Y las conclusiones son claras: quitarse los zapatos al entrar en casa puede aportar beneficios significativos para la higiene y la salud.

Un vehículo perfecto para transportar bacterias

Cada día, las suelas de nuestros zapatos recorren calles, estaciones de transporte público, baños, hospitales, parques y multitud de superficies contaminadas. Durante ese trayecto acumulan microorganismos invisibles que terminan llegando al interior del hogar.

Uno de los estudios más citados sobre este asunto fue realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, que encontraron bacterias coliformes en el 96% de los zapatos analizados. Estas bacterias suelen estar asociadas a materia fecal y otras fuentes de contaminación ambiental.

Además, cerca de un tercio de las muestras contenían cepas de Escherichia coli (E. coli), un microorganismo que puede provocar infecciones gastrointestinales y, en algunos casos, cuadros médicos graves.

Aunque el sistema inmunitario de la mayoría de los adultos sanos puede hacer frente a estas bacterias, la situación cambia cuando hablamos de niños pequeños, personas mayores o individuos con defensas comprometidas.

Más allá de los gérmenes: químicos y contaminantes

El problema no se limita únicamente a las bacterias. Los zapatos también funcionan como transportadores de sustancias químicas presentes en el entorno urbano.

Las aceras, carreteras y zonas verdes tratadas con productos fitosanitarios contienen residuos de pesticidas, herbicidas, hidrocarburos y metales pesados que pueden adherirse fácilmente a las suelas.

Diversas investigaciones han detectado la presencia de plomo en el polvo doméstico transportado desde el exterior. Este metal resulta especialmente peligroso para los niños, ya que puede afectar al desarrollo neurológico y provocar alteraciones cognitivas permanentes.

Asimismo, algunos compuestos utilizados en el asfaltado de carreteras contienen sustancias clasificadas como potencialmente cancerígenas. Una vez dentro de casa, estos contaminantes pueden permanecer durante largos periodos acumulados en alfombras, moquetas y rincones donde el polvo suele concentrarse.

Los niños y las mascotas, los más expuestos

Los expertos coinciden en señalar que los menores de edad son quienes más pueden beneficiarse de esta sencilla medida de higiene.

Los niños pequeños pasan gran parte del tiempo jugando en el suelo, gateando o manipulando objetos que han estado en contacto con superficies domésticas. Además, tienen la costumbre de llevarse las manos a la boca con frecuencia, lo que incrementa el riesgo de exposición a microorganismos y contaminantes.

Algo similar ocurre con las mascotas. Los perros y gatos permanecen muy cerca del suelo y suelen lamerse las patas después de caminar por superficies donde previamente se han depositado residuos transportados por el calzado.

Reducir la entrada de suciedad y agentes externos puede disminuir considerablemente la exposición de los miembros más vulnerables del hogar.

Beneficios para los pies y para la vivienda

Descalzarse al llegar a casa no solo mejora la limpieza. También puede tener efectos positivos sobre la salud de los pies.

Después de varias horas utilizando zapatos cerrados, botas o calzado con poca ventilación, los pies agradecen recuperar cierta libertad de movimiento. Caminar descalzo o utilizar zapatillas específicas para interiores favorece la relajación muscular y reduce la sensación de fatiga acumulada durante la jornada.

Los podólogos señalan que permitir que los pies se muevan de forma natural contribuye a fortalecer determinados músculos y mejora la percepción corporal. Eso sí, en personas con problemas de pisada o patologías como fascitis plantar, recomiendan utilizar un calzado doméstico adecuado que proporcione soporte suficiente.

Por otra parte, los suelos también salen ganando. La ausencia de zapatos reduce arañazos, desgaste prematuro, manchas y acumulación de polvo, especialmente en superficies delicadas como el parqué o la madera natural.

Cómo incorporar este hábito sin complicaciones

Adoptar esta costumbre resulta mucho más sencillo de lo que parece. Los especialistas recomiendan crear una pequeña zona de transición junto a la entrada de la vivienda.

Un zapatero, una cesta de decoración o una simple estantería permiten organizar el calzado y facilitan que el gesto se convierta en una rutina automática. También puede ser útil colocar un banco o una banqueta para sentarse cómodamente al quitarse los zapatos.

Para quienes reciben visitas con frecuencia, disponer de zapatillas limpias para invitados puede ayudar a evitar situaciones incómodas y fomentar el hábito de manera natural.

Un pequeño gesto con grandes beneficios

La ciencia parece haber dado la razón a quienes llevan años defendiendo la costumbre de dejar los zapatos en la puerta. Aunque caminar con calzado por casa no supone un peligro inmediato para la mayoría de las personas, las investigaciones muestran que descalzarse reduce significativamente la entrada de bacterias, alérgenos y sustancias químicas procedentes del exterior.

Se trata de una medida sencilla, gratuita y fácil de aplicar que contribuye a mantener un entorno más limpio y saludable. Un gesto que apenas lleva unos segundos, pero que puede marcar una diferencia importante en la calidad del ambiente doméstico y en la protección de quienes pasan más tiempo cerca del suelo: niños, mascotas y toda la familia.