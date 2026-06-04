Las plantas no escuchan, pero la ciencia explica por qué reaccionan

Pocas costumbres generan tanta simpatía como la de hablar con las plantas. Ya sea en un balcón, un jardín o una pequeña maceta en la oficina, muchas personas mantienen conversaciones diarias con sus ficus, potos o suculentas convencidas de que esta interacción favorece su crecimiento.

Lo que durante años fue considerado una simple superstición o una excentricidad doméstica ha despertado el interés de científicos de todo el mundo. Las investigaciones más recientes revelan que las plantas no son tan pasivas como parecía y que poseen mecanismos sorprendentes para percibir y responder a su entorno.

Sin embargo, la realidad es más compleja que la creencia popular. Las plantas no escuchan nuestras palabras ni comprenden su significado, pero sí pueden reaccionar a las vibraciones, a los cambios químicos del ambiente y a otros estímulos físicos generados cuando nos acercamos a ellas.

Las plantas no tienen oídos, pero sí perciben vibraciones

Uno de los hallazgos más interesantes de los últimos años tiene que ver con la capacidad de las plantas para detectar vibraciones mecánicas.

El sonido no es más que una onda que se propaga a través del aire. Cuando hablamos, esas ondas impactan sobre las hojas, tallos y células vegetales, generando pequeñas variaciones de presión.

Diversos estudios han demostrado que algunas especies son capaces de distinguir determinados patrones de vibración. Investigadores de la Universidad de Misuri observaron que ciertas plantas activaban mecanismos de defensa cuando detectaban sonidos similares a los producidos por insectos alimentándose de sus hojas.

Aunque todavía se investiga el alcance de este fenómeno, los científicos creen que algunas frecuencias podrían influir en procesos biológicos relacionados con el crecimiento, la absorción de nutrientes o la respuesta frente al estrés ambiental.

En otras palabras, las plantas no entienden lo que dices, pero sí pueden percibir que algo está ocurriendo a su alrededor.

El inesperado papel del dióxido de carbono

Existe otro factor menos conocido que podría explicar parte del fenómeno: nuestra respiración.

Cada vez que hablamos, exhalamos dióxido de carbono (CO₂), un gas esencial para la fotosíntesis. Las plantas utilizan este compuesto para producir azúcares y obtener la energía necesaria para crecer.

Cuando una persona se acerca a una planta para hablarle durante varios minutos, la concentración de CO₂ en el entorno inmediato aumenta ligeramente. Aunque el efecto es limitado, algunos expertos consideran que este aporte adicional podría favorecer temporalmente la actividad fotosintética.

No se trata de una transformación milagrosa ni de un crecimiento espectacular, pero sí de una pequeña ayuda química que acompaña a la interacción humana.

Las plantas también 'hablan'

Curiosamente, mientras los seres humanos intentan comunicarse con las plantas, la ciencia ha descubierto que ellas también emiten señales propias.

Uno de los estudios más llamativos fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Tel Aviv, que lograron registrar sonidos emitidos por plantas sometidas a situaciones de estrés.

Utilizando micrófonos ultrasónicos, los científicos detectaron pequeños clics que recordaban al estallido de palomitas de maíz. Estos sonidos se producían principalmente cuando las plantas sufrían falta de agua o daños físicos.

Las frecuencias registradas estaban muy por encima del rango auditivo humano, por lo que resultan imposibles de escuchar sin equipos especializados. Sin embargo, algunos animales, como insectos, ratones o murciélagos, sí podrían percibirlas.

Lo más sorprendente fue comprobar que cada situación generaba patrones acústicos diferentes, como si las plantas estuvieran enviando señales específicas sobre su estado.

La teoría del 'cuidador atento'

Muchos botánicos consideran que el verdadero beneficio de hablar con las plantas no está tanto en la voz como en la atención que les prestamos.

Las personas que interactúan diariamente con sus plantas suelen observarlas con mayor frecuencia y detectar antes cualquier problema.

Un cambio de color en las hojas, una plaga incipiente, un exceso de riego o una carencia de nutrientes pasan más desapercibidos cuando apenas prestamos atención a nuestras macetas.

Por el contrario, quien dedica unos minutos cada día a cuidar y observar sus plantas suele reaccionar antes ante cualquier señal de deterioro.

Esta teoría, conocida informalmente como la 'hipótesis del cuidador', explica por qué muchas personas perciben que sus plantas prosperan cuando les hablan regularmente.

Beneficios para las plantas... y para las personas

Más allá del impacto sobre el crecimiento vegetal, hablar con las plantas también puede tener efectos positivos para la salud mental de quienes practican este hábito.

Diversos estudios relacionados con la jardinería y el contacto con la naturaleza han demostrado que cuidar plantas ayuda a reducir los niveles de estrés, mejora el estado de ánimo y favorece la sensación de bienestar.

La interacción diaria crea una rutina relajante que permite desconectar de las preocupaciones y prestar atención al momento presente.

Por eso, aunque las plantas no comprendan nuestras historias, quejas o confidencias, la práctica sigue teniendo un valor real.

Entonces, ¿merece la pena hablarles?

La respuesta de la ciencia es sí, aunque probablemente no por las razones que muchos imaginan.

Las plantas no escuchan nuestras palabras ni interpretan emociones humanas. Sin embargo, reaccionan a determinadas vibraciones, se benefician ligeramente del dióxido de carbono que exhalamos y, sobre todo, reciben una atención más constante cuando establecemos una relación cotidiana con ellas.

En definitiva, hablar con las plantas no es magia ni superstición. Es una costumbre que combina biología, observación y bienestar emocional. Quizá tu monstera no entienda cómo ha ido tu día, pero el simple hecho de dedicarle unos minutos puede ser suficiente para que ambos salgáis beneficiados.