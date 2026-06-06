La reina Letizia luce el "privilegio de blanco" en la llegada del papa León XIV a España

Hace apenas unos minutos tenía lugar el aterrizaje del papa León XIV en territorio español. Eran las 10:30 cuando el pontífice era recibido por los Reyes en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en un acontecimiento histórico en el que la Reina ha vuelto a hacer uso del privilegio del blanco con un look impecable en lo que a protocolo se refiere.

Para recibir al Santo Padre, la reina Letizia ha escogido un vestido blanco confeccionado en guipur con base de organza y motivos florales bordados de la firma española The 2nd Skin Co, el cual ya vimos hace un año en su viaje a Egipto. El diseño tiene un cuerpo superior ajustado, con cuello de caja y una falda estructurada con vuelo, que ha rematado con un cinturón ancho en los mismos tonos de blanco. Ha completado el look con unos zapatos de tacón sensato destalonados y acabados en punta.

En cuanto al peinado, la Reina ha optado por no usar mantilla, algo que no ha resultado extraño ya que generalmente se reserva para ceremonias de carácter estrictamente religioso como una misa o las audiencias, como ya vimos luciéndola en la misa de inicio del pontificado en 2025. Por ese motivo se esperaba que fuera con la cabeza descubierta, aunque con un peinado perfectamente estructurado, tal y como ha sucedido.

🔴 Así ha sido la llegada de los Reyes a Madrid-Barajas para recibir al Papa León XIVpic.twitter.com/stx1di9aNU — Libertad Digital (@libertaddigital) June 6, 2026

El rey Felipe VI también ha realizado un pequeño homenaje al pontífice con su vestimenta y es que, para el recibimiento en el aeropuerto, ha optado por un traje negro clásico con una corbata en amarillo, color que junto al blanco de la Reina, representan los colores del Vaticano.

¿Qué es el privilegio de blanco?

El privilegio de blanco es un reconocimiento o gracia que se otorga a las reinas católicas así como a las consortes de monarcas católicos, que nació como agradecimiento del Vaticano hacia las casas reales que permanecieron fieles a la Iglesia Católica y son las únicas que pueden vestir de ese color ante el Papa.

Pueden vestir de blanco en visitas oficiales, como en este caso, en audiencias privadas con el Papa así como en las beatificaciones, canonizaciones y misas de inicio de Pontificado, salvo en exequias o funerales que deben ir de luto. Además, las reinas de España son las únicas que pueden llevar peina con mantilla, el resto una mantilla pequeña o velo. Aunque en este caso, como hemos mencionado, la Reina ha optado por no utilizarlo.