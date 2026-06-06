Leonor y Sofía cumplen con el protocolo vaticano de riguroso negro ante el papa León XIV

La visita oficial del papa León XIV a Madrid ha dejado una de las imágenes más significativas para la Corona española. La princesa Leonor y la infanta Sofía han estado presentes junto a los Reyes en la recepción al Pontífice en el Palacio Real. Un acto de gran relevancia institucional en el que ambas volvieron a encontrarse con un Papa por segunda vez en sus vidas, aunque en una circunstancia muy distinta a la de aquel primer encuentro con Benedicto XVI, cuando apenas eran niñas.

En esta ocasión, la heredera al trono y su hermana acudieron como integrantes activas de la agenda oficial de la Casa Real, reforzando el protagonismo que ambas están adquiriendo en los actos de Estado. Su presencia no ha pasado desapercibida, especialmente por la elección de unos estilismos coordinados que respondían fielmente a las exigencias del protocolo vaticano.

A diferencia de la reina Letizia, que ha podido hacer uso del denominado privilegio del blanco reservado a determinadas reinas católicas, Leonor y Sofía debían ajustarse a las normas generales establecidas para las mujeres que son recibidas por el Papa. Por ello, ambas han optado por vestidos negros de largo midi y líneas discretas, una elección acorde con la solemnidad del encuentro y con el respeto institucional que requiere una audiencia de estas características.

Los looks de la princesa y de la infanta

La princesa de Asturias ha lucido un diseño fluido de inspiración camisera, con manga larga y cintura marcada mediante un cinturón ancho en el mismo tono. Además, ha completado el conjunto con zapatos negros de salón y unos pendientes de la firma valenciana Boira Glass, una elección que ya había lucido en anteriores ocasiones.

Por su parte, la infanta Sofía ha apostado por una propuesta igualmente sobria y elegante, aunque con una silueta más relajada. Su vestido negro, también de largo midi, incorporaba un cinturón anudado que definía la cintura sin perder la sencillez característica del conjunto. Para los pies, ha elegido bailarinas negras destalonadas, priorizando la comodidad sin renunciar a la formalidad que requería la cita.

La coordinación entre ambas ha reflejado una estrategia de imagen perfectamente alineada con el mensaje institucional del día. Lejos de cualquier elemento llamativo, las dos hermanas han proyectado una imagen de discreción y madurez, totalmente acorde con la jornada de visita del Papa.

Su encuentro con el Papa

La recepción a León XIV ha servido además para ver la evolución de Leonor y Sofía dentro de la Familia Real. 15 años después de aquel encuentro infantil con Benedicto XVI, las hijas de Felipe VI y Letizia han vuelto a situarse frente a un Pontífice.

Esta vez con un papel muy diferente, ya que las dos comienzan a asumir cada vez más responsabilidades públicas y cuya presencia resulta ya habitual en los actos de mayor relevancia para la Corona.