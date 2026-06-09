Así es la espectacular casa de Marc Márquez en La Finca valorada en 10 millones de euros

La urbanización La Finca, ubicada en Pozuelo de Alarcón, continúa consolidándose como uno de los enclaves residenciales más selectos de España. Este complejo de lujo alberga algunas de las propiedades más impresionantes del país y es elegido por numerosas personalidades del deporte, la televisión y el mundo empresarial para establecer su residencia.

Entre sus vecinos más conocidos se encuentra el piloto de MotoGP Marc Márquez, propietario de una espectacular vivienda valorada en torno a los 10 millones de euros. La casa destaca por su arquitectura contemporánea, sus amplios espacios y una marcada apuesta por el diseño minimalista.

La residencia cuenta con aproximadamente 1.300 metros cuadrados construidos distribuidos en siete dormitorios, además de diversas estancias concebidas para combinar comodidad y funcionalidad. En su interior se encuentran un amplio salón-comedor, una zona de trabajo, gimnasio privado y varias áreas destinadas al ocio y la convivencia.

Las imágenes compartidas por el propio deportista en redes sociales permiten apreciar una decoración elegante y moderna, caracterizada por tonos neutros, líneas rectas y espacios diáfanos. Uno de los rincones más llamativos es el salón principal, presidido por una gran estantería de color negro que se extiende hasta el techo y aporta personalidad al conjunto.

La luminosidad es otro de los rasgos distintivos de la vivienda. Los grandes ventanales conectan las estancias interiores con el jardín, favoreciendo la entrada de luz natural y reforzando la sensación de amplitud. Esta integración entre interior y exterior es uno de los elementos más destacados del proyecto arquitectónico.

En el exterior, la propiedad dispone de una amplia zona ajardinada diseñada para disfrutarse durante todo el año. La piscina, de diseño moderno y diferentes alturas, se convierte en el eje central de este espacio, acompañada por una gran terraza revestida en piedra clara y equipada con mobiliario de exterior que aporta confort y sofisticación.

La presencia de vegetación cuidadosamente seleccionada, junto a las palmeras y los acabados en hormigón y metal negro, contribuye a crear una estética contemporánea con cierto aire de exclusivo resort privado. Entre los detalles más singulares destaca una pasarela que cruza sobre la piscina y conecta distintas áreas del jardín con la vivienda.

La cocina introduce un toque más cálido dentro del conjunto, equilibrando la sobriedad del diseño general. Además, la vivienda alberga elementos de ocio como una mesa de billar blanca que encaja perfectamente con la estética minimalista predominante.

Marc Márquez comparte esta residencia con su pareja, Gemma Pinto, quienes muestran ocasionalmente algunos rincones de su hogar a través de las redes sociales. El resultado es una casa que combina lujo, diseño y funcionalidad en uno de los entornos residenciales más exclusivos de España.