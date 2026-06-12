Manuel León, el pintor favorito de Sergio Ramos

Para Manuel León, la pintura es su sueño y de sobra es un artista andaluz consagrado, pero no solo se ha detenido en pintar cuadros, también se atreve con la escultura y la artesanía. Lo último que acaba de presentar en Madrid de la mano de Schweppes es una colección de pendientes que son una auténtica obra de arte, inspirada en todo lo que representan las naranjas de su Sevilla natal.

Hay una anécdota muy curiosa y es que en la boda de su amigo Sergio Ramos y Pilar Rubio, su mujer, Celia, iba vestida de negro y le preguntó por qué no le hacía unos pendientes que resaltaran con mucho color. Diseñó más de 20 para que eligiera; tal fue el éxito que ahora diseña también gemelos, alfileres, collares, anillos y demás complementos.

Utiliza un material que no pesa llamado Mazzucchelli, un derivado del algodón. Naranja Sol de Patio: así ha bautizado esta colección para la bebida tan apetecible sobre todo en esta época estival. "Al atardecer la naranja se convierte en un sol por la luz, ahí te das cuenta de cuándo estás en un patio rodeado de esos árboles frutales. Estas piezas se pueden encontrar en mi perfil de redes sociales en Instagram", así lo contó.

Manuel es muy macareno —así lo contó— y la visita del Papa le ha gustado mucho, aunque la ha seguido desde Sevilla, porque allí se celebra por todo lo alto el Corpus. Le encanta la naranja y es gran consumidor del refresco, y se lo recomienda también a sus clientas, que sobre todo son de España y México, sin olvidar Francia y Alemania. Le gustaría que en algún momento la infanta Elena luciera algún diseño porque considera que le pega mucho.