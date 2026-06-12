Las 15 candidatas que aspiran a Miss International Spain 2026

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Laura Dowell Ballesta, representante de Andalucía nacida el 10/11/2001 y de 24 años de edad, mide 1,77 cm y ha cursado un Bachelor of Science en Computación, un Máster en Diseño de Interfaces y Experiencia del Usuario (UX/UI) y el Foundation en Arte y Diseño de Central Saint Martins. Actualmente apoya la investigación en Meta Reality Labs Research dentro del equipo de Inteligencia Artificial de Audio para las Meta Smart Glasses, comparte en su Instagram @lauradowell su interés por el arte, la música, montar a caballo y la cocina, y domina el inglés nativo, el francés, el italiano básico y frases clave de japonés. En el ámbito social, ha colaborado con la organización benéfica Community Tech Aid en Londres reacondicionando ordenadores para donaciones y programando una aplicación para iOS destinada a facilitar el aprendizaje digital de los beneficiarios, definiéndose como una persona optimista, resiliente y comprometida.