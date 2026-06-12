Las 15 candidatas que aspiran a Miss International Spain 2026
La gala será este domingo 14 de junio en Granadilla de Abona. La ganadora representará a España en noviembre en Tokio (Japón) en Miss International 2026.
Laura Dowell Ballesta, representante de Andalucía nacida el 10/11/2001 y de 24 años de edad, mide 1,77 cm y ha cursado un Bachelor of Science en Computación, un Máster en Diseño de Interfaces y Experiencia del Usuario (UX/UI) y el Foundation en Arte y Diseño de Central Saint Martins. Actualmente apoya la investigación en Meta Reality Labs Research dentro del equipo de Inteligencia Artificial de Audio para las Meta Smart Glasses, comparte en su Instagram @lauradowell su interés por el arte, la música, montar a caballo y la cocina, y domina el inglés nativo, el francés, el italiano básico y frases clave de japonés. En el ámbito social, ha colaborado con la organización benéfica Community Tech Aid en Londres reacondicionando ordenadores para donaciones y programando una aplicación para iOS destinada a facilitar el aprendizaje digital de los beneficiarios, definiéndose como una persona optimista, resiliente y comprometida.
Julia Gutiérrez González, representante de Asturias nacida el 14/11/2003 y de 22 años de edad, mide 1,70 m y cuenta con el Grado Superior de Técnico Superior en Educación Infantil, el Título de Monitora de Ocio y Tiempo Libre, y actualmente cursa el Grado Universitario en Magisterio de Educación Infantil. Trabaja como artesana y monitora de ocio y tiempo libre, tiene el perfil de Instagram @g_juliita, disfruta de la lectura, la danza y el debate, y maneja inglés e italiano con niveles equivalentes a B2/B1, la llingüa asturiana con nivel C1 nativo y la Lengua de Signos Española con un A1. Ha realizado su voluntariado en AFESA Asturias apoyando a personas con problemas de salud mental, sabe cantar y bailar, y se define como una persona empática, trabajadora y resiliente.
Fabiola Verdoy, representante de Aragón nacida el 18 de enero de 2007 y de 19 años de edad, tiene una altura de 1.70 cm y se encuentra cursando estudios de Psicología. Su cuenta de Instagram es @fabiola.verdoy, entre sus hobbies destacan pasar tiempo con su familia y amigos, viajar, hacer deporte y leer, y cuenta con un nivel B2 en inglés y un A2 en alemán, considerándose a sí misma una mujer sociable, confiable y optimista.
Gabriela Gil, representante de Canarias nacida el 20/12/2004 y de 21 años de edad, tiene una estatura de 1'78m y compagina sus estudios de Arquitectura Técnica con su profesión actual de dependienta. En su Instagram gabrielagil_ muestra su afición por el deporte y la naturaleza, posee un nivel B1 de inglés y en los últimos meses ha sido voluntaria en el centro Hermanas Hospitalarias trabajando con niños y personas con trastornos de conducta y diversidad funcional, definiéndose como una persona empática, resiliente y natural.
Marta Fernández Ruiz, representante de Castilla La Mancha nacida el 26/04/2006 y de 20 años de edad, mide 1,66 m y actualmente se encuentra cursando el segundo año de Ingeniería Geológica. Su usuario de Instagram es @_martafrndzz, sus hobbies e intereses se centran en pasar tiempo con sus amigos y familia, bailar, hacer deporte y cuidar de los animales, posee un nivel B1 de inglés y se define como una mujer constante, cercana y auténtica.
Cristina Ramírez López, representante de Castilla y León nacida el 19 de enero de 2003 y de 23 años de edad, mide 1,69 Cm y cuenta con un Certificado en Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales de Empresa. Su profesión actual es la de modelo profesional, en su Instagram @cristiinaa.rl refleja que le gusta viajar, descubrir nuevas culturas, la moda, conectar con la naturaleza y compartir tiempo con los animales, y tiene conocimientos básicos de inglés. Desde enero desarrolla el proyecto social "Lazos de Vida" en memoria de su madre fallecida por cáncer de pulmón, le gusta bailar y se considera una persona resiliente, auténtica y disciplinada.
Keiko Siong Tay Benavides, representante de Cataluña nacida el 21/04/2000 y de 26 años de edad, mide 1.65 cm y cuenta con un Máster en Dirección Creativa y Comunicación. Es creadora de contenido en Instagram bajo el usuario @keisiongtay y tiene afición por la moda, el maquillaje social y de efectos especiales, la lectura, la escritura y el golf, manejando además un nivel de inglés nativo o bilingüe C2 y un francés intermedio. Lidera el proyecto social "Claramente" enfocado en el bienestar emocional de los jóvenes, apoya habitualmente a SOLCA en Ecuador visitando a niños con cáncer y ejerce de guía en el grupo de jóvenes de su iglesia, destacando también que sabe cantar, bailar y tocar un poco el piano.
Yaiza Rivero Buera, representante de Ceuta nacida el 10/07/2003 y de 22 años de edad, mide 1,78 cm y se encuentra opositando para la Guardia Civil. En su cuenta de Instagram yaizaa.rivero comparte su gusto por bailar, caminar por la naturaleza y pasar tiempo en familia, posee un nivel de inglés básico y orienta su voluntariado a dar visibilidad a la Ataxia para concienciar sobre enfermedades poco visibles. Practicó baile moderno desde los 7 hasta los 14 años y se define como una mujer empática, constante y auténtica.
Claudia Martín Martínez, representante de la Comunidad de Madrid nacida el 6/1/2004 y de 22 años de edad, mide 1'78 cm y posee el Bachillerato científico, estando actualmente en el 4º curso del Grado en Enfermería en la Universidad Europea de Madrid con vistas a especializarse como matrona y realizar un Máster en Dermoestética y Tricología. Trabaja como modelo y azafata de eventos a la par que realiza sus prácticas clínicas hospitalarias tras graduarse en junio, comparte en Instagram como Claudia_vogue su pasión por el mundo ecuestre, el patinaje artístico sobre hielo, la gimnasia rítmica, el gimnasio y viajar, maneja un nivel de inglés orientado al B2 y enfoca su proyecto social en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10 para la reducción de las desigualdades, definiéndose como empática, disciplinada y comprometida.
Patricia Mengo Díaz, representante de la Comunidad Valenciana nacida el 09/09/2002 y de 23 años de edad, mide 1,66 cm y ha cursado la ESO, un Grado Medio de deportes, un Grado Superior de jardín de infancia y dos años de la Universidad de Magisterio. Trabaja en un negocio familiar y en animación infantil, publica en Instagram como @Patriidiaaz, dedica su tiempo libre a montar a caballo, el pádel, el gimnasio y la lectura sobre psicología y educación emocional, y en caso de ganar le gustaría enfocar su voluntariado en la lucha contra el bullying y el abandono de mascotas, considerándose empática, trabajadora y auténtica.
Laura Mederos Blanco, representante de Galicia nacida el 10 de mayo de 2003 y de 23 años de edad, tiene una altura de 1.77 cm y está finalizando la carrera de Turismo. Compagina sus estudios con la experiencia en el sector hotelero, maneja su cuenta de Instagram @lau_mederos, disfruta de leer, hacer deporte, caminar por la playa, la moda, la fotografía, viajar y aprender idiomas, contando con una certificación B2 en inglés y francés básico. De ser elegida, utilizaría la plataforma para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 10 sobre igualdad de género y reducción de desigualdades, es aficionada al baile y a la poesía, y destaca por su constancia, responsabilidad y pasión.
Ginebra García Pérez, representante de Melilla nacida el 14/03/2005 y de 21 años de edad, mide 1,73 cm y cursa un Grado superior de proyectos y obras de decoración. Compagina su día a día de estudiante con intereses en el gimnasio, la moda y el diseño que comparte en su Instagram @ginebraa14, tiene un nivel B1 de inglés y proyecta un voluntariado dedicado a la rehabilitación y adaptación sostenible de espacios públicos, viviendas y centros educativos para mejorar su accesibilidad y bienestar, definiéndose como una mujer resiliente, fuerte y feliz.
Noelia Martínez, representante de Murcia nacida el 16/12/1999 y de 26 años de edad, mide 1,77 cm y cuenta con formación en Bachillerato y en el ámbito sanitario como Auxiliar de Enfermería, habiendo realizado prácticas en el hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Actualmente ejerce como modelo de fotografía, desfiles y pasarela, usa el Instagram @nmv_18, habla inglés básico/intermedio y es una apasionada de la moda, la fotografía y el baile. Ha colaborado activamente con Cruz Roja, Cáritas y en actividades infantiles, y en el futuro desea orientar sus esfuerzos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4 y 5 enfocados en la salud, la educación de calidad y la igualdad para las mujeres, considerándose una persona natural, elegante y cercana.
Mame Diarra Faye, representante de Navarra nacida el 21/05/2001 y de 25 años de edad, tiene una estatura de 1,75 cm y cuenta con estudios de Máster en Marketing Digital y ecommerce. Trabaja actualmente en el departamento de administración de una empresa del sector del automóvil, utiliza el perfil de Instagram raita_officiel, tiene como principales aficiones viajar, los idiomas y la moda, y cuenta con un nivel certificado B2 tanto en inglés como en francés.
Anna-Monica Shvetc, representante del País Vasco nacida el 08/04/1998 y de 28 años de edad, mide 1,79 cm y es graduada por el Instituto de Arte Contemporáneo de Moscú con estudios superiores en interpretación y la especialidad de actriz de teatro dramático y cine. Ejerce como modelo para campañas comerciales, desfiles de moda y pasarela, comparte en Instagram bajo el nombre @monicashvec sus aficiones por dibujar, leer, hacer deporte y visitar exposiciones o museos, y habla ruso nativo, inglés avanzado y francés básico/intermedio. Colabora de forma regular con iniciativas humanitarias globales como UNICEF y ShareTheMeal para apoyar la alimentación infantil, sabe cantar y bailar, y se considera una persona femenina, educada y responsable.