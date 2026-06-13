De Mad Cool a la Feria de Málaga: la gran agenda de ocio para este verano en España

La programación estival se extiende por distintos puntos de España con una oferta que mezcla festivales de música, fiestas populares y actividades al aire libre. La agenda abarca desde mediados de junio hasta septiembre y se concentra especialmente en grandes ciudades, zonas costeras y enclaves turísticos que refuerzan su actividad durante los meses de verano.

Festivales que marcan el calendario musical

Entre las citas más destacadas se encuentran el Festival de Les Arts en Valencia (5 y 6 de junio), el Mad Cool en Madrid (8 al 11 de julio) y el Brunch Electronik en Barcelona (23 y 30 de agosto y 6 de septiembre), tres de los eventos más consolidados del panorama musical estival.

A ellos se suman propuestas vinculadas a la música electrónica y formatos de experiencias inmersivas con presencia en ciudades como Marbella, Valencia, Barcelona y Madrid, que conectan distintos puntos del territorio a través de la programación musical del verano.

Pop-ups y experiencias en ciudades y costa

Dentro de la oferta estival, distintas activaciones y pop-ups se desplegarán en enclaves de alta afluencia como Ibiza, Formentera, Jávea, Alicante, Málaga, Marbella, Bilbao, Valencia o la Costa Brava. Estos espacios temporales se integrarán en zonas de playa y entornos urbanos, coincidiendo con la mayor concentración de visitantes del verano.

En este marco, IQOS ha diseñado un recorrido de experiencias bajo el concepto ‘REMIX’, con presencia en festivales, eventos culturales y puntos de encuentro urbanos. La propuesta incluye también una agenda digital donde se pueden consultar las activaciones mes a mes en hasta 11 ciudades españolas, además de información disponible a través de su perfil en redes sociales.

Celebraciones populares y actividades en la calle

La programación incluye además fiestas y eventos locales como San Juan en Alicante, la Feria de Málaga o la Semana Grande de Bilbao, que combinan música, gastronomía y actividades en espacios públicos.

En paralelo, algunas iniciativas habilitan calendarios digitales con la programación completa del verano, organizados por ciudades y fechas, que permiten seguir la oferta de actividades a lo largo de la temporada en distintos puntos del país.