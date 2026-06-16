Así es la espectacular mansión de la familia real de Qatar a la venta por 400 millones

Una mansión construida por encargo de la familia real de Qatar en el exclusivo barrio de Bel-Air, en Los Ángeles, ha salido al mercado por 400 millones de dólares –unos 341 millones de euros–. De cerrarse la operación por esa cantidad, la propiedad establecería un nuevo récord en el mercado residencial estadounidense.

Vista de la ciudad desde la mansión / The Beverly Hills Estates Inc.

La finca se encuentra en el número 11201 de Chalon Road y ocupa una parcela elevada de unos ocho acres –unas tres hectáreas–, con vistas panorámicas sin obstáculos sobre Los Ángeles, desde el centro financiero de la ciudad hasta el océano Pacífico y el entorno del Bel-Air Country Club. La propiedad fue levantada tras la compra del terreno en 2010 por una entidad vinculada a la familia Al Thani, la dinastía que gobierna Qatar.

Exterior de la mansión. The Beverly Hills Estates Inc.

La inversión total del proyecto superó los 425 millones de dólares –unos 366 millones de euros–, según los datos facilitados por los agentes encargados de la venta. Solo la construcción habría supuesto unos 350 millones de dólares –alrededor de 300 millones de euros–, a los que se sumaron el coste del terreno y otros gastos asociados.

Ocho años de obras

Vista panorámica de la residencia. The Beverly Hills Estates Inc.

El proyecto requirió casi ocho años de planificación y construcción y fue completado en 2018. El diseño fue encargado al arquitecto estadounidense Peter Marino, conocido por sus trabajos para firmas de lujo como Chanel, Dior o Louis Vuitton, mientras que la obra fue supervisada por Peter McCoy.

La residencia se asienta sobre más de 70.000 pies cuadrados –unos 6.500 metros cuadrados– distribuidos en varias edificaciones.

El salón de la mansión. The Beverly Hills Estates Inc.

El complejo dispone de una residencia principal y una casa de invitados. En total, suma 39 dormitorios y 59 baños, con una distribución que incluye 10 dormitorios familiares y 13 habitaciones para personal en la vivienda principal, además de 6 dormitorios para invitados y 10 habitaciones para empleados en la casa secundaria.

El proyecto fue concebido tanto para el uso residencial como para grandes eventos, con espacios diferenciados para propietarios, invitados y personal.

Spa, cine y múltiples instalaciones

La vivienda incluye sala de cine privada, spa con áreas separadas para hombres y mujeres, hammam –baño árabe–, piscinas de agua fría y caliente, cabinas de masaje, estudio de pilates y salón de belleza.

La pista de tenis de la mansión. The Beverly Hills Estates Inc.

Dispone además de tres piscinas, pista de tenis con vistas al skyline de Los Ángeles, jardines diseñados al detalle, comedor exterior con horno de pizza y una cocina industrial de unos 280 metros cuadrados.

La imagen de la piscina de la mansión. The Beverly Hills Estates Inc.

Entre los elementos singulares figura una piscina climatizada con columnas y detalles de mosaico, así como espacios exteriores de inspiración mediterránea con arcos abiertos y zonas de descanso junto al agua. En una de las áreas exteriores se encuentra una escultura del artista Jeff Koons.

El conjunto incorpora también una sala de rayos X, almacenes de arte, dependencias de seguridad, lavandería industrial y garaje subterráneo.

Origen del proyecto y uso inicial

La propiedad fue concebida inicialmente como residencia vinculada a la estancia del jeque Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani en Los Ángeles durante sus años universitarios. El joven llegó a la ciudad en 2011 para estudiar en la Universidad del Sur de California y residió inicialmente en el hotel Beverly Wilshire mientras se desarrollaba el proyecto. El complejo fue diseñado para ofrecer máxima privacidad, con acceso mediante un camino privado de casi 500 metros.

La mansión figura entre las residencias unifamiliares más caras construidas en Estados Unidos. Si se vende por el precio solicitado, superará el récord actual del mercado residencial estadounidense, fijado en 238 millones de dólares –unos 204 millones de euros– por la compra de un ático en Manhattan en 2019. Pese a ello, la operación se situarían por debajo de la inversión total realizada en su desarrollo.

La propiedad está registrada a nombre de Chalon Holdings, una sociedad vinculada a operaciones relacionadas con Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, exprimer ministro de Qatar entre 2007 y 2013. Tras su etapa en Estados Unidos, el inmueble pasó a integrarse en el patrimonio inmobiliario internacional de la familia Al Thani, con activos en ciudades como Londres, París o Cerdeña.