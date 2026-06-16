El error de tender la ropa en casa: así se dispara la sensación de calor en verano

Cuando las temperaturas se disparan durante el verano, muchas personas optan por tender la ropa dentro de casa para evitar que el sol castigue los tejidos o para acelerar el secado en las horas de más calor. A simple vista parece una decisión lógica: persianas bajadas, ventanas cerradas y la colada protegida del exterior. Sin embargo, este hábito cotidiano puede tener un efecto inesperado sobre el confort del hogar.

El problema no está relacionado únicamente con la temperatura que marca el termómetro, sino con un factor que influye directamente en cómo percibimos el calor: la humedad ambiental. Una simple colada puede transformar una estancia fresca en un espacio mucho más bochornoso y difícil de soportar.

Dos litros de agua suspendidos en el aire

La explicación es más sencilla de lo que parece. Una carga normal de ropa recién salida de la lavadora, incluso después del centrifugado, todavía contiene una importante cantidad de agua atrapada entre las fibras de los tejidos.

Los expertos estiman que una colada estándar puede conservar entre 1,5 y 2 litros de agua. Cuando la ropa se tiende dentro de casa, esa humedad no desaparece por arte de magia. Todo ese agua termina evaporándose y pasa a formar parte del aire que respiramos.

En una vivienda poco ventilada, esta liberación de vapor puede provocar un aumento considerable de la humedad relativa en cuestión de horas. Lo que inicialmente parecía una estancia confortable puede convertirse rápidamente en un ambiente cargado y pegajoso.

Por qué el calor se vuelve más insoportable

El principal problema es que nuestro organismo utiliza un mecanismo natural para regular la temperatura corporal: la evaporación del sudor.

Cuando sudamos, el agua que se encuentra sobre la piel se evapora y arrastra parte del calor corporal, generando una sensación de frescor. Sin embargo, este proceso depende de que el aire tenga capacidad para absorber más humedad.

Cuando una habitación está saturada de vapor de agua debido a la ropa tendida, la evaporación del sudor se vuelve mucho más difícil. Como consecuencia, el cuerpo pierde eficacia para refrigerarse y la sensación de calor aumenta notablemente.

Por este motivo, dos viviendas con la misma temperatura pueden resultar completamente diferentes para quienes las habitan. Una estancia con 26 grados y baja humedad puede resultar relativamente cómoda, mientras que esos mismos 26 grados acompañados de niveles elevados de humedad pueden percibirse como más de 30 grados.

El efecto invernadero dentro de casa

La humedad no solo afecta a la sensación térmica. También influye en la capacidad de una vivienda para enfriarse durante la noche.

El aire húmedo retiene el calor con mayor facilidad que el aire seco. Esto significa que una casa cargada de humedad tardará más tiempo en perder el calor acumulado durante el día.

El resultado es una especie de efecto invernadero doméstico. Aunque las temperaturas exteriores comiencen a descender al caer la tarde, el interior de la vivienda puede seguir manteniendo una sensación de bochorno durante varias horas.

Además, cuando la humedad supera determinados niveles, la estancia puede resultar más incómoda incluso sin que aumente la temperatura real. Es una de las razones por las que muchas personas sienten que duermen peor durante las noches húmedas del verano.

Cómo secar la ropa sin convertir tu casa en una sauna

Cuando no se dispone de balcón, terraza o patio, secar la ropa en el interior puede ser la única alternativa. Sin embargo, existen varias medidas que ayudan a minimizar el impacto de la humedad.

La primera recomendación consiste en aprovechar al máximo el centrifugado de la lavadora. Programar un ciclo adicional de centrifugado puede eliminar una cantidad importante de agua antes de tender la ropa, reduciendo considerablemente el vapor que acabará liberándose dentro de la vivienda.

Otra opción eficaz es concentrar la colada en una única habitación bien ventilada. Un baño con extractor o una estancia con ventana son lugares más adecuados que el salón o los dormitorios. Mantener la puerta cerrada permite evitar que la humedad se extienda al resto de la casa.

Ventilación y movimiento de aire: los grandes aliados

Los momentos más recomendables para tender la ropa son las últimas horas de la tarde o la noche, cuando las temperaturas exteriores comienzan a descender. En esas franjas horarias la ventilación natural suele ser más efectiva para expulsar el exceso de humedad.

También puede resultar muy útil el uso de un ventilador dirigido hacia el tendedero. Aunque muchas personas asocian el secado con el calor, lo que realmente acelera el proceso es el movimiento del aire. Una corriente constante favorece la evaporación del agua y evita que la humedad permanezca estancada en la habitación.

En definitiva, tender la ropa dentro de casa durante una ola de calor puede parecer una solución práctica, pero también puede convertirse en un enemigo silencioso del confort doméstico. Controlar la humedad y mejorar la ventilación son dos medidas sencillas que ayudan a mantener una vivienda más fresca y agradable incluso en los días más sofocantes del verano.