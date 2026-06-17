El peligroso hábito en la cocina que dispara las intoxicaciones alimentarias en verano

Cuando llega el verano, cambiamos nuestros hábitos en casi todos los aspectos de la vida. Vestimos ropa más ligera, evitamos las horas centrales del día para hacer deporte y buscamos la sombra cuando las temperaturas se disparan. Sin embargo, hay una rutina que muchas personas mantienen intacta dentro de la cocina y que puede convertirse en un problema serio para la salud.

Se trata de dejar los alimentos cocinados sobre la encimera durante horas antes de guardarlos en la nevera. Una práctica aparentemente inocente que, según los expertos en seguridad alimentaria, se encuentra entre las principales causas de proliferación bacteriana durante los meses de calor. La razón es sencilla: las bacterias encuentran en el verano las condiciones perfectas para multiplicarse.

La peligrosa zona de peligro

Los especialistas utilizan un término muy concreto para describir el rango de temperaturas donde los microorganismos se reproducen con mayor rapidez: la denominada zona de peligro.

Esta franja se sitúa aproximadamente entre los 5 y los 60 grados centígrados. Cuando un alimento permanece durante demasiado tiempo dentro de ese rango, las bacterias pueden multiplicarse a gran velocidad, aumentando considerablemente el riesgo de sufrir una toxiinfección alimentaria.

En invierno, una olla de comida puede tardar varias horas en enfriarse sin generar grandes problemas. En verano, sin embargo, las temperaturas ambientales aceleran el crecimiento bacteriano y reducen notablemente el margen de seguridad. Por este motivo, los expertos recomiendan no dejar los alimentos cocinados más de una o dos horas a temperatura ambiente antes de refrigerarlos.

La tortilla de patatas, un clásico de riesgo

Uno de los ejemplos más habituales es la tortilla de patatas. Prepararla por la mañana, dejarla sobre la cocina durante varias horas y consumirla después en la playa, la piscina o una excursión sigue siendo una costumbre muy extendida en España.

El problema aparece cuando la tortilla está poco cuajada o no se mantiene correctamente refrigerada. En estas condiciones, bacterias como la salmonela pueden desarrollarse con facilidad.

La misma situación se repite con ensaladillas, platos con mayonesa, ensaladas con huevo cocido o preparaciones que contienen pollo y otros ingredientes especialmente sensibles al calor.

Otros errores frecuentes durante el verano

Además de retrasar la refrigeración de los alimentos cocinados, existen otros hábitos muy comunes que incrementan el riesgo sanitario.

Uno de ellos es descongelar los alimentos sobre la encimera. Aunque parece una solución práctica, la superficie exterior del producto alcanza rápidamente temperaturas favorables para las bacterias mientras el interior continúa congelado.

La recomendación es planificar con tiempo y realizar la descongelación dentro del frigorífico o utilizar el microondas cuando sea necesario acelerar el proceso.

Otro error habitual aparece durante barbacoas y reuniones al aire libre. Muchas personas dejan carnes marinando durante horas fuera de la nevera creyendo que así adquieren más sabor. En realidad, esta práctica favorece el desarrollo de microorganismos potencialmente peligrosos.

También es frecuente transportar comida a la playa o al campo sin sistemas adecuados de refrigeración. Las bolsas isotérmicas y los acumuladores de frío son herramientas fundamentales para mantener la cadena de frío y evitar problemas posteriores.

La contaminación cruzada, un enemigo silencioso

El calor no es el único factor de riesgo. La utilización de los mismos cuchillos o tablas para manipular alimentos crudos y cocinados sigue siendo una de las causas más habituales de contaminación cruzada en los hogares.

Cortar pollo crudo y utilizar inmediatamente el mismo utensilio para preparar una ensalada puede trasladar bacterias de un alimento a otro sin que el consumidor sea consciente.

Por ello, los expertos recomiendan limpiar cuidadosamente todos los utensilios después de cada uso y mantener separados los productos crudos de los ya cocinados.

¿Es malo meter comida caliente en la nevera?

Uno de los grandes mitos domésticos sostiene que introducir comida caliente en el frigorífico puede estropear el electrodoméstico. Sin embargo, los modelos actuales están preparados para soportar pequeñas variaciones de temperatura sin sufrir daños.

Los especialistas aconsejan dejar reposar la comida únicamente el tiempo necesario para que deje de desprender calor excesivo y, posteriormente, guardarla en recipientes poco profundos que faciliten un enfriamiento rápido.

Dividir una gran cantidad de comida en varios recipientes pequeños permite reducir significativamente el tiempo que pasa dentro de la zona de peligro.

La prevención sigue siendo la mejor receta

Las intoxicaciones alimentarias aumentan durante el verano precisamente por la combinación de calor, humedad y relajación de ciertos hábitos de conservación.

Mantener el frigorífico por debajo de los 4 grados, respetar la cadena de frío, refrigerar rápidamente los alimentos cocinados y extremar la higiene durante la manipulación son medidas sencillas que pueden evitar problemas importantes.

En una época del año marcada por comidas al aire libre, excursiones y reuniones familiares, la diferencia entre disfrutar de una jornada perfecta o terminar con una intoxicación puede depender de un gesto tan simple como guardar la comida a tiempo en la nevera.