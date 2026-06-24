Por qué tus plantas se marchitan por la tarde y reviven al caer la noche

Pocas imágenes generan más preocupación entre los aficionados a la jardinería que encontrar sus plantas completamente decaídas durante una tarde de calor intenso. Las hojas aparecen caídas, los tallos pierden firmeza y la sensación es que la planta está a punto de morir. Sin embargo, horas después, al caer la noche o a la mañana siguiente, vuelve a lucir sana y vigorosa.

Lejos de tratarse de una enfermedad o de un problema grave, este fenómeno suele ser una respuesta natural de la planta al estrés térmico y a la pérdida temporal de agua.

Un problema de equilibrio hídrico

Las plantas funcionan como auténticos sistemas de transporte de agua. A través de las raíces absorben humedad del suelo y la distribuyen hasta las hojas. Allí, parte de esa agua se libera a la atmósfera mediante un proceso conocido como transpiración.

Durante las horas más calurosas del día, especialmente en verano, la evaporación se acelera. En ocasiones, la planta pierde agua más rápido de lo que sus raíces son capaces de absorberla. Cuando esto sucede, las células vegetales pierden presión interna y las hojas comienzan a caer.

Los expertos denominan este fenómeno marchitez temporal o estrés hídrico transitorio, una situación muy común en especies como hortensias, tomates, calabazas o algunas plantas ornamentales.

La presión que mantiene erguidas las hojas

A diferencia de los animales, las plantas no tienen huesos ni estructuras rígidas que sostengan sus hojas. Su firmeza depende de la llamada presión de turgencia, es decir, de la cantidad de agua almacenada dentro de las células.

Cuando las células están llenas de agua, las hojas permanecen erguidas y saludables. Pero cuando la planta pierde más agua de la que puede reponer, esas células se desinflan temporalmente y las hojas se vuelven lacias.

Es un mecanismo físico sencillo, pero extremadamente eficaz para ayudar a la planta a sobrevivir en condiciones de calor extremo.

Una estrategia de supervivencia

Aunque pueda parecer un síntoma alarmante, la marchitez vespertina es en realidad una herramienta de defensa.

Al dejar caer las hojas, la planta reduce la superficie expuesta directamente al sol. Esto disminuye la temperatura de los tejidos y reduce la pérdida adicional de agua por evaporación.

Además, muchos estomas —los pequeños poros situados en las hojas— se cierran parcialmente para evitar una deshidratación mayor.

En otras palabras, la planta entra en una especie de modo ahorro para superar las horas más duras del día.

¿Por qué se recupera por la noche?

La recuperación suele llegar cuando el sol desaparece y las temperaturas descienden.

Durante la noche, la evaporación disminuye drásticamente y las raíces tienen tiempo suficiente para seguir absorbiendo agua del suelo. Poco a poco, las células recuperan su presión interna y las hojas vuelven a su posición habitual.

Por eso muchas plantas que parecen moribundas a las cinco de la tarde amanecen al día siguiente completamente recuperadas.

Cuándo sí debemos preocuparnos

No todas las marchiteces son inofensivas. La clave está en observar qué ocurre al día siguiente.

Si la planta recupera su aspecto normal durante la noche o a primera hora de la mañana, lo más probable es que se trate de una respuesta natural al calor.

Sin embargo, si continúa mustia durante varios días, podría existir un problema más serio relacionado con el riego, el drenaje, enfermedades en las raíces o la presencia de plagas.

En esos casos conviene revisar la humedad del sustrato, comprobar el estado de las raíces y asegurarse de que la planta recibe la cantidad adecuada de luz y agua.

El error más común: regar demasiado

Muchos jardineros reaccionan añadiendo grandes cantidades de agua en cuanto ven una planta marchita. Sin embargo, este impulso puede empeorar la situación.

Si la tierra sigue húmeda bajo la superficie, añadir más agua puede provocar asfixia radicular y favorecer la aparición de hongos.

Antes de regar conviene introducir un dedo varios centímetros en el sustrato. Si todavía conserva humedad, probablemente la planta sólo esté atravesando un episodio normal de estrés térmico.

En realidad, esa aparente debilidad es una demostración de la extraordinaria capacidad de adaptación de las plantas. Lo que parece un síntoma de enfermedad suele ser simplemente una estrategia para sobrevivir al calor y volver a lucir espléndidas cuando llega la frescura de la noche.