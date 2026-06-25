El error letal al regar tus plantas de interior y cómo evitar que se pudran

Cuidar una planta parece una tarea sencilla: luz, agua y algo de atención. Sin embargo, uno de los errores más frecuentes entre aficionados y principiantes puede convertirse en una sentencia de muerte para cualquier ejemplar. La pudrición de raíces, un problema provocado principalmente por el exceso de riego y la falta de oxígeno en el sustrato, se ha convertido en una de las causas más habituales de pérdida de plantas de interior.

Lo más peligroso de esta afección es que actúa bajo tierra. Cuando los síntomas aparecen en hojas y tallos, el daño suele estar bastante avanzado. Aun así, expertos en jardinería coinciden en que las plantas envían señales de alerta antes de que sea demasiado tarde. Saber interpretarlas puede marcar la diferencia entre salvar una planta o perderla definitivamente.

Las primeras señales de alarma

Uno de los errores más comunes consiste en confundir los síntomas de una raíz podrida con una falta de agua. Muchas plantas afectadas presentan hojas caídas, aspecto marchito y un crecimiento pobre, señales que suelen llevar a los propietarios a regar todavía más. Sin embargo, el problema es precisamente el contrario.

Cuando las raíces permanecen demasiado tiempo rodeadas de agua, dejan de recibir el oxígeno necesario para funcionar correctamente. Como consecuencia, pierden capacidad para absorber nutrientes y humedad, provocando que la planta muestre síntomas similares a los de una deshidratación.

Las hojas inferiores suelen ser las primeras en dar la voz de alarma. Empiezan a amarillear, se vuelven blandas y terminan cayéndose sin motivo aparente. También es habitual observar nuevos brotes débiles, hojas pequeñas o un crecimiento completamente detenido durante las épocas de mayor actividad vegetativa.

El olor que nunca debes ignorar

Además de la observación visual, existe una herramienta de diagnóstico sorprendentemente eficaz: el olfato.

Un sustrato sano desprende un aroma fresco, similar al de la tierra húmeda después de la lluvia. Por el contrario, cuando las raíces comienzan a descomponerse, aparecen olores desagradables que recuerdan al moho, la humedad estancada o incluso a materia orgánica en putrefacción.

Este fenómeno suele estar relacionado con la proliferación de hongos patógenos, como los pertenecientes a los géneros Pythium o Phytophthora, que encuentran en los ambientes excesivamente húmedos las condiciones perfectas para desarrollarse. Si al acercarse a la maceta percibes un olor agrio o rancio, conviene actuar cuanto antes.

La prueba definitiva: revisar las raíces

Cuando existen sospechas fundadas, no hay mejor diagnóstico que inspeccionar directamente el sistema radicular. Para ello, basta con retirar la planta cuidadosamente de la maceta y eliminar parte del sustrato adherido a las raíces. Aunque muchos aficionados temen manipularlas, esta revisión puede resultar decisiva para salvar el ejemplar. Las diferencias entre unas raíces sanas y unas afectadas son fáciles de identificar:

Raíces sanas: presentan tonos blancos, crema o amarillentos y una textura firme y flexible.

Raíces podridas: muestran colores marrones oscuros o negros, tienen un aspecto viscoso y se deshacen fácilmente al tocarlas.

En muchos casos, basta con presionar ligeramente una raíz afectada para comprobar cómo la capa exterior se desprende dejando visible el filamento central.

Cómo salvar una planta afectada

La buena noticia es que una planta todavía puede recuperarse si conserva parte de sus raíces sanas.

El primer paso consiste en eliminar todo el sustrato contaminado y lavar cuidadosamente las raíces con agua tibia para retirar restos de tierra, hongos y bacterias.

Después, utilizando unas tijeras limpias y desinfectadas con alcohol, deben cortarse todas las raíces blandas, oscuras o dañadas hasta llegar al tejido sano. Muchos expertos recomiendan aplicar canela en polvo sobre los cortes, ya que posee propiedades antifúngicas naturales. Otra alternativa consiste en utilizar una solución suave de agua oxigenada diluida para ayudar a reducir la presencia de microorganismos.

Una vez finalizada la limpieza, la planta debe trasplantarse a una maceta limpia con agujeros de drenaje y un sustrato nuevo que favorezca la aireación. Mezclas que incorporan perlita, fibra de coco o corteza suelen ofrecer excelentes resultados.

La prevención, la mejor medicina

Evitar la pudrición de raíces es mucho más sencillo que combatirla. La clave está en controlar la frecuencia de riego y garantizar que el agua sobrante pueda salir fácilmente de la maceta.

Utilizar recipientes con drenaje, emplear sustratos ligeros y comprobar la humedad antes de volver a regar son hábitos que reducen enormemente el riesgo.

Las plantas no suelen morir por falta de cuidados, sino por exceso de atención. Aprender a interpretar sus señales y respetar sus necesidades reales es la mejor forma de mantenerlas sanas durante años y evitar que este enemigo invisible actúe bajo tierra sin que nadie lo note.