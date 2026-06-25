Por qué mueren tus plantas en verano y qué no debes hacer nunca antes de irte de vacaciones

Con la llegada de las vacaciones, millones de personas preparan maletas, reservan alojamientos y organizan escapadas. Sin embargo, para quienes conviven con plantas de interior o disfrutan cuidando una terraza llena de macetas, surge una preocupación adicional: qué ocurrirá con ellas durante los días de ausencia.

La buena noticia es que la mayoría de las plantas pueden soportar perfectamente varios días sin atención constante. La mala es que muchas no sobreviven a los cuidados excesivos que reciben justo antes de que sus dueños se marchen. Según los especialistas en jardinería, la mayoría de las pérdidas vegetales durante el verano no se producen por falta de agua, sino por errores cometidos con la mejor de las intenciones.

El gran error: regar en exceso "por si acaso"

La escena es habitual. Horas antes de salir de casa, se riegan las plantas abundantemente para garantizar que tengan reservas suficientes durante toda la ausencia. Sin embargo, este gesto puede convertirse en una sentencia de muerte al regar en exceso.

Cuando el sustrato permanece saturado de agua durante demasiado tiempo, las raíces dejan de recibir oxígeno y comienzan a deteriorarse. La falta de aire favorece además la aparición de hongos y bacterias que provocan la temida podredumbre radicular.

Los expertos recomiendan realizar un riego profundo antes de viajar, pero permitiendo siempre que el exceso de agua drene correctamente. Dejar macetas sumergidas en platos llenos de agua durante varios días suele generar más problemas que soluciones.

Oscuridad total: otro enemigo silencioso

Otro error frecuente consiste en cerrar completamente persianas y cortinas para proteger la vivienda del calor o reforzar la seguridad durante las vacaciones. La oscuridad total es el enemigo silencioso.

Aunque la temperatura interior pueda mantenerse más baja, las plantas sufren las consecuencias. Sin luz suficiente no pueden realizar la fotosíntesis, un proceso esencial para producir energía y mantener sus funciones vitales.

Además, cuando la actividad metabólica disminuye por la falta de luz, el agua retenida en el sustrato tarda mucho más en consumirse, aumentando el riesgo de hongos y enfermedades.

La recomendación es sencilla: ubicar las plantas en una estancia luminosa, con luz indirecta y persianas parcialmente abiertas para permitir la entrada de claridad sin exponerlas al sol más intenso.

El peligro de los inventos de última hora

Botellas invertidas, cordones de algodón, conos de autorriego o sistemas automáticos conectados a temporizadores se han popularizado como soluciones para ausencias prolongadas. El problema aparece cuando se instalan el mismo día de la partida.

Un pequeño error en la calibración puede provocar que una planta reciba demasiada agua durante varios días o que se quede completamente seca en apenas unas horas.

Los jardineros profesionales recomiendan probar cualquier sistema de autorriego al menos una semana antes del viaje. De este modo es posible comprobar si el caudal es adecuado y corregir posibles fallos antes de dejar la casa vacía.

Agrupar las plantas puede marcar la diferencia

Uno de los trucos más eficaces y menos conocidos consiste en reunir las macetas en una misma zona de la vivienda.

Al estar juntas, las plantas generan un microclima más húmedo gracias a la transpiración natural de sus hojas. Esto reduce la pérdida de agua y ayuda a mantener unas condiciones ambientales más estables durante varios días.

Sin embargo, los especialistas advierten de que no conviene colocarlas pegadas a una ventana orientada al sur o en un espacio donde el sol incida directamente durante horas. El exceso de temperatura puede transformar ese refugio en un auténtico invernadero.

Lo que nunca debes hacer antes de marcharte

Además del riego excesivo, existen otras prácticas aparentemente inocentes que pueden perjudicar a las plantas durante las vacaciones.

Una de ellas es aplicar fertilizantes justo antes de salir. El abonado estimula el crecimiento y aumenta las necesidades de agua de la planta en un momento en el que precisamente no podrá recibir cuidados regulares.

Tampoco es recomendable realizar trasplantes ni podas importantes en los días previos al viaje. Ambas tareas generan estrés y requieren seguimiento posterior para garantizar una correcta recuperación.

Una preparación sencilla y eficaz

Los expertos coinciden en que la clave está en mantener la normalidad. Un riego adecuado, una ubicación luminosa sin sol directo, algo de humedad ambiental y un sistema de autorriego previamente probado suelen ser suficientes para que la mayoría de las plantas superen sin problemas una ausencia de varios días.

Como medida adicional, aconsejan retirar flores marchitas, hojas secas o partes dañadas para que la planta no desperdicie energía innecesariamente mientras permanece sola.

Al final, la supervivencia de las plantas durante las vacaciones no depende de grandes inversiones ni de complejos dispositivos tecnológicos. En la mayoría de los casos, el secreto consiste simplemente en evitar los excesos y confiar en la capacidad natural de adaptación de cada especie. Porque, en jardinería, tan peligroso puede ser olvidarse de una planta como intentar cuidarla demasiado.