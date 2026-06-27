Por qué regar las plantas al mediodía en pleno verano es un grave error

Con la llegada del verano y las primeras olas de calor, miles de personas recurren a la regadera en las horas centrales del día para intentar aliviar el sufrimiento de sus plantas. Sin embargo, los expertos en jardinería y agronomía coinciden en que este gesto, aparentemente beneficioso, puede resultar contraproducente. Regar cuando el sol aprieta no solo desperdicia agua, sino que también aumenta el estrés de las plantas y favorece la aparición de enfermedades.

Uno de los principales problemas de regar al mediodía es la rápida evaporación. Cuando las temperaturas alcanzan sus máximos diarios, buena parte del agua desaparece antes incluso de que pueda filtrarse en profundidad y ser absorbida por las raíces.

Esto provoca un riego mucho menos eficiente, ya que la planta apenas aprovecha el agua aportada y el jardinero termina consumiendo una mayor cantidad para obtener el mismo resultado. En un contexto marcado por las altas temperaturas y la necesidad de ahorrar recursos hídricos, esta práctica supone además un importante desperdicio de agua.

Los especialistas recuerdan que un suelo aparentemente seco en superficie no siempre significa que las raíces necesiten un nuevo aporte de agua. De hecho, muchas veces la humedad continúa presente unos centímetros más abajo.

El calor también estresa a las plantas

Además de la evaporación, las altas temperaturas someten a las plantas a un importante estrés térmico. Durante las horas de mayor insolación, las hojas incrementan su transpiración para intentar regular su temperatura, mientras que las raíces trabajan al límite para suministrar agua suficiente.

Si el riego se realiza en ese momento, especialmente con agua mucho más fría que el suelo, puede producirse un contraste térmico que afecte al funcionamiento del sistema radicular. Aunque este efecto depende de múltiples factores, los expertos coinciden en que es preferible evitar cambios bruscos de temperatura cuando la planta ya está sometida a un fuerte estrés por el calor.

También es recomendable dirigir siempre el agua hacia la base de la planta y no sobre las hojas, reduciendo así el riesgo de enfermedades relacionadas con la humedad.

El mito de las gotas que queman las hojas

Durante años se ha extendido la idea de que las gotas de agua actúan como pequeñas lupas capaces de concentrar los rayos solares y provocar quemaduras en las hojas.

Aunque algunos estudios consideran que este fenómeno es poco habitual en condiciones normales, los especialistas siguen desaconsejando mojar el follaje durante las horas de mayor insolación. El motivo principal no son tanto las supuestas quemaduras como la creación de un ambiente favorable para el desarrollo de hongos y otras enfermedades cuando la humedad permanece sobre la planta.

Por ello, la recomendación general sigue siendo regar directamente el sustrato, donde el agua resulta realmente útil.

La mejor hora para regar en verano

La mayoría de profesionales coincide en señalar que el mejor momento para regar es a primera hora de la mañana. En ese momento las temperaturas todavía son suaves, el agua penetra mejor en el terreno y las raíces disponen de varias horas para absorber la humedad antes de que llegue el calor intenso.

Además, la planta afronta la parte más dura del día con una reserva de agua suficiente para compensar la pérdida provocada por la transpiración.

Si no resulta posible hacerlo por la mañana, la segunda mejor alternativa es el atardecer o las últimas horas de la tarde, cuando el sol ya ha perdido fuerza y la evaporación vuelve a disminuir.

Menos frecuencia y más profundidad

Otro de los errores más comunes consiste en realizar pequeños riegos varias veces al día. Aunque pueda parecer una solución lógica durante una ola de calor, los expertos recomiendan exactamente lo contrario.

Los riegos profundos y espaciados favorecen que el agua alcance las capas inferiores del suelo, obligando a las raíces a desarrollarse hacia zonas más húmedas. Como consecuencia, la planta se vuelve mucho más resistente frente a futuros episodios de calor o sequía.

Para comprobar si realmente necesita agua existe un método muy sencillo: introducir un dedo unos centímetros en la tierra. Si el sustrato continúa húmedo, conviene esperar; si está completamente seco, será el momento de volver a regar.

Las macetas requieren más atención

Las plantas cultivadas en macetas son especialmente vulnerables durante el verano. Al disponer de una menor cantidad de sustrato, el agua se pierde con mayor rapidez y las raíces alcanzan temperaturas más elevadas que las de las plantas cultivadas directamente en el suelo.

En estos casos puede ser necesario aumentar ligeramente la frecuencia del riego, aunque siempre comprobando antes el estado de la tierra para evitar encharcamientos.

También ayuda colocar un acolchado de corteza, hojas secas o compost sobre la superficie del sustrato, ya que reduce la evaporación y protege las raíces frente al exceso de calor.

Con pequeños cambios en los hábitos de riego es posible mantener las plantas mucho más sanas durante el verano, ahorrar agua y evitar uno de los errores más habituales cuando llegan las primeras olas de calor.