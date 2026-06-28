Los insectos que nunca deberías eliminar de tu jardín: los mejores aliados para mantener las plantas sanas

La aparición de insectos entre las hojas de las plantas suele generar una reacción inmediata: buscar un insecticida para acabar con ellos cuanto antes. Sin embargo, los especialistas en jardinería y entomología advierten de que esta respuesta puede ser un grave error. Muchos de los pequeños visitantes que llegan a jardines, huertos y terrazas no solo son completamente inofensivos, sino que desempeñan un papel esencial en la protección natural de las plantas frente a las plagas.

Lejos de ser enemigos, especies como las mariquitas, las crisopas o las abejas forman parte de un ecosistema equilibrado que ayuda a mantener las plantas fuertes sin necesidad de recurrir a productos químicos. Aprender a identificarlas es una de las mejores herramientas para disfrutar de un jardín más sano y sostenible.

Los depredadores naturales de las plagas

Uno de los grupos de insectos más beneficiosos es el formado por los depredadores naturales. Su función consiste en alimentarse de aquellos insectos que sí representan una amenaza para las plantas, como pulgones, cochinillas, mosca blanca o algunos ácaros.

Las mariquitas son probablemente el mejor ejemplo. Tanto en su fase adulta como durante su etapa de larva pueden devorar cientos de pulgones en apenas unos días, convirtiéndose en un eficaz insecticida natural.

Junto a ellas destacan las crisopas, conocidas popularmente como "ojos de oro". Sus delicadas alas verdes esconden unas larvas extremadamente voraces capaces de eliminar colonias enteras de pulgones, araña roja y mosca blanca en muy poco tiempo.

También la mantis religiosa desempeña un papel importante en el jardín. Aunque no distingue entre insectos beneficiosos y perjudiciales, mantiene bajo control numerosas especies que dañan hojas, tallos y flores, como orugas, saltamontes o moscas.

Los polinizadores hacen posible la cosecha

No todos los insectos beneficiosos son cazadores. Algunos realizan una labor todavía más importante: la polinización.

Abejas, abejorros, mariposas e incluso algunas especies de moscas transportan el polen de una flor a otra, permitiendo que numerosas plantas puedan reproducirse y dar frutos.

Sin su trabajo sería imposible obtener muchas frutas, verduras y flores ornamentales. Tomates, fresas, calabacines o árboles frutales dependen en gran medida de estos pequeños trabajadores para completar su ciclo de producción.

Por este motivo, los expertos recomiendan proteger especialmente a los polinizadores y evitar tratamientos químicos durante la floración.

Insectos incomprendidos que también ayudan

Algunos de los habitantes habituales del jardín generan rechazo por su aspecto, aunque en realidad desempeñan funciones muy beneficiosas.

Es el caso de las tijeretas, que suelen salir durante la noche para alimentarse de pequeños insectos, huevos y restos orgánicos. Pese a su mala fama, rara vez dañan las plantas sanas y contribuyen al equilibrio del ecosistema.

Algo parecido ocurre con las moscas sírfidas. A menudo se confunden con pequeñas avispas debido a sus franjas amarillas y negras, pero son totalmente inofensivas para las personas. Mientras los adultos colaboran en la polinización, sus larvas eliminan grandes cantidades de pulgones.

Incluso las arañas, aunque técnicamente no son insectos, ayudan a controlar las poblaciones de numerosos artrópodos que sí pueden convertirse en plaga.

El gran error de usar insecticidas sin necesidad

Uno de los principales problemas del uso indiscriminado de pesticidas es que no distinguen entre insectos perjudiciales y beneficiosos.

Cuando se pulveriza un insecticida de amplio espectro, las primeras víctimas suelen ser precisamente las especies que mantienen bajo control las plagas. Sin mariquitas, crisopas o sírfidos, los pulgones y otros insectos dañinos pueden recuperarse rápidamente y volver a colonizar las plantas en pocos días.

Como consecuencia, el jardín entra en un círculo vicioso en el que cada vez resulta necesario utilizar más productos químicos para combatir problemas que antes resolvía la propia naturaleza.

Cómo atraer a los mejores aliados del jardín

Favorecer la presencia de insectos beneficiosos es mucho más sencillo de lo que parece. Una de las mejores estrategias consiste en plantar especies ricas en néctar como lavanda, romero, caléndula, eneldo o hinojo, que sirven de alimento para polinizadores y depredadores naturales.

También es recomendable instalar pequeños hoteles para insectos o conservar rincones con hojas secas, troncos y ramas donde puedan refugiarse durante el invierno.

Otra medida importante consiste en reducir al mínimo el uso de productos químicos y aceptar que un jardín completamente libre de insectos no existe. De hecho, una pequeña presencia de pulgones suele ser suficiente para atraer a las mariquitas y otros depredadores que acabarán regulando la situación de forma natural.

Un ecosistema más sano y equilibrado

Cada vez más jardineros apuestan por una gestión ecológica basada en el equilibrio natural en lugar de la eliminación sistemática de cualquier insecto que aparezca entre las plantas.

Permitir que depredadores, polinizadores y descomponedores desarrollen su función mejora la salud del jardín, fortalece las plantas y reduce considerablemente la necesidad de tratamientos químicos.

En definitiva, antes de recurrir al insecticida conviene observar con atención quién se esconde entre las hojas. En muchas ocasiones, esos pequeños visitantes no son una amenaza, sino el mejor ejército que puede tener cualquier jardín para mantenerse sano durante todo el año.