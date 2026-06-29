El truco del congelador y otros consejos para mantener tu almohada fresca en verano

Las noches de verano pueden convertirse en un auténtico desafío para quienes tienen dificultades para dormir cuando suben las temperaturas. Una de las escenas más habituales consiste en dar la vuelta a la almohada una y otra vez en busca de ese lado fresco que apenas dura unos minutos antes de calentarse de nuevo. Sin embargo, mantener la almohada a una temperatura agradable no depende únicamente del aire acondicionado. La elección de los materiales, una correcta limpieza y algunos sencillos hábitos pueden marcar una gran diferencia en la calidad del descanso.

Uno de los factores que más influye en la sensación de calor durante la noche es el tipo de funda que recubre la almohada. Los tejidos sintéticos tienden a retener el calor y dificultan la transpiración, lo que provoca una mayor acumulación de temperatura alrededor de la cabeza y el cuello.

Por el contrario, materiales naturales como el algodón, el lino, el bambú o el tencel permiten una mejor circulación del aire y ayudan a disipar la humedad generada por el sudor. Este simple cambio puede mejorar notablemente la sensación térmica durante las noches más calurosas.

Quienes estén pensando en renovar su almohada también pueden optar por modelos fabricados con espumas de celda abierta, látex perforado o tecnologías de gel refrigerante, diseñadas para favorecer la ventilación del relleno.

La ventilación diaria es clave

Uno de los errores más habituales consiste en hacer la cama nada más levantarse. Los expertos aconsejan fomentar una ventilación diaria y dejar la almohada al descubierto durante unos minutos para que pueda liberar el calor y la humedad acumulada durante la noche.

Aprovechar la ventilación natural de la habitación también ayuda a reducir la presencia de ácaros y evita que el relleno conserve humedad, uno de los factores que favorecen la aparición de malos olores y la pérdida de capacidad de ventilación.

Además, conviene sacudir la almohada cada mañana para recuperar su volumen y repartir uniformemente el relleno, algo que mejora tanto la comodidad como la circulación del aire en su interior.

La limpieza influye más de lo que parece

Una almohada limpia también resulta más fresca. Con el paso del tiempo, el sudor, las células muertas de la piel y la grasa corporal penetran en el relleno, apelmazándolo y reduciendo los espacios de aire que permiten la ventilación.

Por ello, los especialistas recomiendan realizar un lavado profundo cada tres o seis meses, siempre respetando las indicaciones del fabricante. Las almohadas de fibra o plumas suelen admitir lavado a máquina con programas delicados y agua templada, mientras que los modelos viscoelásticos requieren únicamente limpiezas superficiales para evitar dañar la espuma.

El uso de detergentes suaves y una pequeña cantidad de bicarbonato ayuda a eliminar olores sin deteriorar los materiales.

Un secado completo evita problemas

Tan importante como el lavado es el secado. Una almohada que conserva humedad en su interior puede desarrollar moho, malos olores y perder parte de sus propiedades.

Si el fabricante permite utilizar secadora, conviene seleccionar un programa de baja temperatura e introducir un par de pelotas de tenis limpias o bolas de secado para mantener el relleno mullido. Cuando el secado al aire libre se realiza, es recomendable colocar la almohada en un lugar bien ventilado y asegurarse de que esté completamente seca antes de volver a utilizarla.

También resulta muy útil emplear fundas protectoras impermeables y transpirables. Estas barreras evitan que el sudor y la suciedad lleguen al interior de la almohada, prolongando su vida útil y facilitando el mantenimiento.

El truco del congelador para las noches más calurosas

Cuando el calor aprieta especialmente, existe un remedio casero que cada verano gana nuevos seguidores. Consiste en introducir la funda de la almohada dentro de una bolsa hermética y dejarla en el congelador entre diez y quince minutos antes de acostarse.

El tejido acumula suficiente frío para proporcionar una agradable sensación de frescor durante los primeros minutos de descanso, precisamente el momento en el que muchas personas tienen mayores dificultades para conciliar el sueño.

Aunque el efecto no dura toda la noche, puede facilitar el inicio del descanso sin necesidad de recurrir a sistemas de refrigeración más costosos.

Pequeños gestos que mejoran el descanso

Además del cuidado de la almohada, existen otros hábitos que ayudan a dormir mejor durante el verano. Utilizar ropa de cama ligera y transpirable, mantener la habitación ventilada durante las primeras horas del día y evitar fuentes de calor innecesarias antes de acostarse contribuyen a crear un ambiente más confortable.

Los especialistas también aconsejan lavar semanalmente las fundas de almohada para eliminar sudor, polvo y alérgenos, así como espolvorear bicarbonato sobre la superficie de forma ocasional para neutralizar olores entre lavados.

En definitiva, dormir fresco durante el verano no depende únicamente de bajar la temperatura de la habitación. Elegir materiales adecuados, mantener una correcta higiene y aplicar pequeños trucos cotidianos permite conservar las almohadas en mejores condiciones y disfrutar de un descanso mucho más reparador incluso durante las noches más calurosas del año.