De los bañadores mojados al aire acondicionado: así arruinamos los muebles en verano

El verano transforma la rutina de los hogares. Las ventanas permanecen más tiempo abiertas, aumentan las comidas en terrazas y jardines, el aire acondicionado funciona durante horas y las idas y venidas de la playa o la piscina se convierten en algo habitual. Sin embargo, mientras disfrutamos de la temporada estival, nuestros muebles se enfrentan a uno de los periodos más exigentes del año. El calor, la radiación solar, la humedad y algunos gestos aparentemente inofensivos aceleran su desgaste y reducen considerablemente su vida útil.

Uno de los errores más frecuentes consiste en exponer los muebles al sol directo durante largos periodos. Los rayos ultravioleta deterioran progresivamente los materiales, provocando la pérdida de color en tapizados y tejidos, además de resecar la madera y favorecer la aparición de grietas. Este problema no afecta únicamente al mobiliario de exterior. Las mesas, estanterías o sofás situados junto a grandes ventanales también sufren los efectos de la radiación solar cuando las persianas permanecen abiertas durante las horas centrales del día. Utilizar cortinas, estores o bajar parcialmente las persianas ayuda a minimizar este desgaste.

Los muebles de exterior también necesitan protección

Otro hábito muy común es pensar que los muebles de jardín no necesitan protección porque están fabricados para soportar la intemperie. Aunque materiales como el aluminio, la resina o la madera tratada ofrecen una mayor resistencia, la exposición continuada al sol, al calor, al polvo o a la humedad termina deteriorando cualquier superficie. Cubrir el mobiliario con fundas transpirables cuando no se utiliza y guardar los cojines en lugares secos prolonga notablemente su conservación y evita la aparición de moho o decoloraciones.

El verano también multiplica las ocasiones en las que se entra en casa con el bañador mojado tras un baño en la piscina o en el mar. Sentarse directamente sobre un sofá o una silla tapizada, incluso colocando una toalla encima, puede provocar que la humedad atraviese el tejido y alcance el relleno interior. Además, el cloro y la sal actúan como agentes corrosivos que deterioran tanto las fibras textiles como los acabados de la madera, favoreciendo la aparición de manchas, malos olores o deformaciones difíciles de reparar.

Cuidado con los productos de limpieza

La limpieza es otro aspecto en el que conviene prestar atención. Con frecuencia se utilizan productos muy agresivos o incluso hidrolimpiadoras para eliminar rápidamente la suciedad acumulada durante el verano. Sin embargo, sustancias como el amoniaco o la lejía pueden deteriorar los barnices, eliminar las capas protectoras y reducir el brillo natural de la madera. Los especialistas recomiendan emplear agua templada con jabón neutro y un paño suave, reservando productos específicos para cada material cuando sea necesario.

La madera necesita hidratación

En el caso de los muebles de madera, el mantenimiento resulta especialmente importante durante los meses más calurosos. La combinación de altas temperaturas y baja humedad hace que este material pierda parte de su hidratación natural, favoreciendo la aparición de pequeñas grietas y deformaciones. Aplicar periódicamente aceites protectores o barnices adecuados ayuda a conservar la elasticidad de la madera y protege su superficie frente al desgaste provocado por el sol.

Pero no solo eso sino que el aire acondicionado también desempeña un papel importante en la conservación del mobiliario. Los cambios bruscos de temperatura y la sequedad ambiental afectan especialmente a los muebles fabricados con materiales naturales. La madera tiende a expandirse y contraerse según varían la humedad y la temperatura, lo que puede terminar aflojando uniones, deformando puertas o provocando pequeñas fisuras. Por ello, se recomienda evitar que el flujo de aire incida directamente sobre mesas, armarios o estanterías de madera maciza.

Cremas solares y pequeños gestos que dejan huella

Otro descuido frecuente durante el verano tiene que ver con las cremas solares y los aceites corporales. Apoyar los brazos o las piernas sobre un sofá o una silla inmediatamente después de aplicarlos deja residuos grasos que atraen el polvo y pueden reaccionar con algunos acabados, dejando manchas difíciles de eliminar. Del mismo modo, conviene utilizar siempre posavasos para evitar marcas provocadas por bebidas frías con condensación o recipientes calientes.

Pequeñas acciones de mantenimiento también marcan la diferencia. Retirar el polvo con regularidad, limpiar de inmediato cualquier derrame, revisar tornillos o bisagras y evitar sobrecargar estantes y cajones son gestos sencillos que contribuyen a conservar la estabilidad y el buen aspecto del mobiliario durante muchos más años.

Disfrutar del verano no tiene por qué implicar un deterioro prematuro de los muebles. Con unos cuidados básicos y evitando algunos hábitos muy comunes es posible mantener tanto el mobiliario de interior como el de exterior en perfectas condiciones, alargando su vida útil y preservando su aspecto original temporada tras temporada.