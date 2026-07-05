Las grandes "campeonas de la resistencia": plantas que sobreviven semanas sin regar

Las vacaciones, los viajes de trabajo o simplemente una semana especialmente ajetreada suelen generar la misma preocupación entre quienes disfrutan de las plantas en casa: qué ocurrirá con ellas mientras no haya nadie para regarlas. Aunque muchas especies tropicales necesitan humedad constante y pueden marchitarse en pocos días, existen plantas capaces de soportar largos periodos de sequía gracias a las adaptaciones que han desarrollado para sobrevivir en entornos extremos.

Las grandes campeonas de la resistencia son las suculentas, los cactus y otras especies adaptadas a climas áridos. Estas plantas almacenan agua en hojas, tallos o raíces carnosas, lo que les permite mantenerse hidratadas durante semanas e incluso meses sin necesidad de recibir riego. Precisamente por esta capacidad, el exceso de agua suele ser mucho más perjudicial que la falta de ella, ya que favorece la pudrición de las raíces.

Entre las plantas de interior más resistentes destaca la sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra. Considerada una de las especies más fáciles de cuidar, acumula agua en sus hojas gruesas y verticales y posee un metabolismo especialmente eficiente que reduce la pérdida de humedad. Puede permanecer varias semanas sin recibir agua y tolera tanto espacios con poca luz como zonas muy iluminadas, lo que la convierte en una opción ideal para quienes pasan tiempo fuera de casa o no tienen demasiada experiencia en jardinería.

Otra de las favoritas es la Zamioculca zamiifolia, conocida simplemente como planta ZZ. Su principal secreto se encuentra bajo tierra, donde desarrolla rizomas capaces de almacenar importantes reservas de agua y nutrientes. Gracias a este sistema, la planta regula el consumo de humedad según sus necesidades y soporta sin dificultad varias semanas de sequía. Además, sus hojas brillantes y su escaso mantenimiento la han convertido en una de las especies más populares para oficinas y viviendas.

El pothos también figura entre las plantas de interior más resistentes. Aunque agradece ambientes húmedos, soporta bastante bien los periodos sin riego y suele avisar cuando necesita agua dejando caer ligeramente sus hojas. Una vez hidratado, recupera rápidamente su aspecto habitual, lo que facilita detectar cuándo necesita atención.

En exteriores, las opciones son igualmente numerosas. El aloe vera es una de las plantas más recomendables para balcones y terrazas soleadas gracias a sus hojas carnosas, capaces de almacenar grandes cantidades de agua. Además de su resistencia al calor, también es apreciado por las propiedades medicinales del gel que contienen sus hojas.

La lavanda constituye otra excelente alternativa para jardines de bajo mantenimiento. Originaria de la cuenca mediterránea, está perfectamente adaptada a los veranos secos y soleados. Apenas necesita riego una vez establecida y, además de su característico aroma, aporta un intenso color violeta que atrae a abejas y otros insectos polinizadores.

Junto a ella sobresalen especies como el agave y la yuca, capaces de sobrevivir durante semanas e incluso meses sin agua una vez que han desarrollado un buen sistema radicular. Ambas requieren un suelo con buen drenaje y una exposición abundante al sol, condiciones similares a las de sus hábitats naturales.

También la buganvilla forma parte del grupo de plantas especialmente resistentes a la sequía. De hecho, un exceso de riego puede perjudicar seriamente su desarrollo, ya que favorece la pudrición de las raíces y reduce la floración. En condiciones de escasez de agua produce algunas de las floraciones más espectaculares, llenando de color muros, pérgolas y jardines.

Más allá de la elección de especies, existen pequeños gestos que ayudan a que las plantas soporten mejor una ausencia temporal. Antes de salir de viaje conviene realizar un riego abundante dejando escurrir completamente el exceso de agua. También es recomendable apartarlas del sol directo para reducir la evaporación y agrupar varias macetas en un mismo lugar, creando un pequeño microclima con mayor humedad ambiental.

Elegir plantas resistentes a la sequía no solo facilita el mantenimiento del hogar, sino que también contribuye a un consumo más responsable de agua, un recurso cada vez más valioso debido al cambio climático. Gracias a estas especies es posible disfrutar de espacios verdes saludables y decorativos sin necesidad de dedicarles cuidados constantes, convirtiéndose en las mejores aliadas tanto para los más viajeros como para quienes reconocen no tener demasiada mano con las plantas.