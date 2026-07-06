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Vida y estilo

De Anne Hathaway a Charlize Theron: reunión de bellezas en la premiere de 'La Odisea'

El Odeon Leicester Square de Londres acogió este lunes la premiere mundial de la nueva y esperada cinta de Christopher Nolan con un reparto de lujo.

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Christopher Nolan acudió este lunes a la premiere mundial de su nueva película, La Odisea, basada en el famoso poema épico griego atribuido a Homero y en el que participa un reparto de altura. El director estuvo acompañado por su mujer y mano derecha, la productora británica Emma Thomas.

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En el photocall no faltaron las grandes estrellas como Anne Hathaway, que interpreta a Penélope. La actriz posó radiante y embarazada de su tercer hijo con un favorecedor vestido azul de Dior.

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Charlize Theron, que interpreta a Calipso, como siempre elegante con un vestido negro de terciopelo de Givenchy.

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Zendaya, la reina de las alfombras rojas, no defraudó con un vestido formado por un cuerpo tipo corsé blanco, con falda de cuentas brillantes bordadas a mano firmado por Schiaparelli. La actriz es la diosa Atenea en la película.

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Lupita Nyong'o, imponente con un vestido plateado estilo rejilla firmado por Christian Cowan. Su interpretación de Helena de Troya y su hermana Clitemnestra ha provocado reacciones virulentas en redes sociales.

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Mia Goth será Melanto en la cinta de Nolan. Para la premiere eligió un vestido de Jonathan Anderson para Dior perteneciente a su colección Crucero.

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Matt Damon, protagonista de la historia en su papel de Odiseo o Ulises, acompañado por su mujer Luciana Bozán Barroso.

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En este verano imparable para Tom Holland en el que también estrenó la nueva entrega de Spiderman junto a su mujer Zendaya, le veremos en su primera película bajo las órdenes de Nolan interpretando a Telémaco.

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Robert Pattinson interpreta a Antínoo.

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