De Anne Hathaway a Charlize Theron: reunión de bellezas en la premiere de 'La Odisea'
El Odeon Leicester Square de Londres acogió este lunes la premiere mundial de la nueva y esperada cinta de Christopher Nolan con un reparto de lujo.
Christopher Nolan acudió este lunes a la premiere mundial de su nueva película, La Odisea, basada en el famoso poema épico griego atribuido a Homero y en el que participa un reparto de altura. El director estuvo acompañado por su mujer y mano derecha, la productora británica Emma Thomas.
En el photocall no faltaron las grandes estrellas como Anne Hathaway, que interpreta a Penélope. La actriz posó radiante y embarazada de su tercer hijo con un favorecedor vestido azul de Dior.
Charlize Theron, que interpreta a Calipso, como siempre elegante con un vestido negro de terciopelo de Givenchy.
Zendaya, la reina de las alfombras rojas, no defraudó con un vestido formado por un cuerpo tipo corsé blanco, con falda de cuentas brillantes bordadas a mano firmado por Schiaparelli. La actriz es la diosa Atenea en la película.
Lupita Nyong'o, imponente con un vestido plateado estilo rejilla firmado por Christian Cowan. Su interpretación de Helena de Troya y su hermana Clitemnestra ha provocado reacciones virulentas en redes sociales.
Mia Goth será Melanto en la cinta de Nolan. Para la premiere eligió un vestido de Jonathan Anderson para Dior perteneciente a su colección Crucero.
Matt Damon, protagonista de la historia en su papel de Odiseo o Ulises, acompañado por su mujer Luciana Bozán Barroso.
En este verano imparable para Tom Holland en el que también estrenó la nueva entrega de Spiderman junto a su mujer Zendaya, le veremos en su primera película bajo las órdenes de Nolan interpretando a Telémaco.
Robert Pattinson interpreta a Antínoo.