Trucos para no disparar la factura del agua en verano sin perder el confort

El verano es, tradicionalmente, la época del año en la que más agua se consume en los hogares. El aumento de las temperaturas multiplica las duchas, incrementa el uso de piscinas y obliga a regar con mayor frecuencia jardines, terrazas y macetas. Según los especialistas en sostenibilidad y gestión ambiental, una vivienda media puede llegar a duplicar su gasto hídrico durante los meses de julio y agosto, justo cuando las reservas de agua se encuentran más tensionadas y las tarifas suelen encarecerse.

Sin embargo, los expertos descartan que la única solución pase por restringir drásticamente el uso del agua. La clave, explican, está en aplicar medidas de eficiencia que permitan mantener el mismo nivel de confort con un consumo mucho menor.

La tecnología invisible que reduce la factura

Uno de los cambios más efectivos y económicos consiste en instalar aireadores o perlizadores en los grifos y en la alcachofa de la ducha. Estos dispositivos mezclan el agua con aire y reducen el caudal hasta en un 50 %, aunque la sensación de presión para el usuario apenas varía.

"Es una de las inversiones con mayor retorno a corto plazo", señalan los técnicos del sector. En una familia de cuatro miembros, el ahorro anual puede alcanzar varios miles de litros sin modificar las rutinas diarias.

También el inodoro ofrece margen de mejora. Los sistemas de doble descarga permiten ajustar el volumen de agua utilizado según la necesidad, mientras que en cisternas antiguas se puede recurrir al sencillo truco de introducir una botella llena de agua para reducir automáticamente la cantidad liberada en cada uso.

Pequeños hábitos con gran impacto

Más allá de la tecnología, gran parte del ahorro depende de gestos cotidianos. Cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes o se enjabona el cabello evita desperdiciar entre seis y veinte litros en apenas unos minutos.

Otro hábito especialmente recomendable en verano es colocar un cubo en la ducha mientras se espera a que salga el agua caliente. Esa agua, perfectamente limpia, puede reutilizarse para fregar el suelo o regar las plantas.

Los expertos también insisten en priorizar las duchas frente a los baños. Una ducha breve consume considerablemente menos agua que llenar una bañera, y el ahorro se multiplica cuando varias personas utilizan el cuarto de baño a diario.

El jardín: el gran consumidor estival

Para quienes disponen de terraza o jardín, el riego suele convertirse en el principal foco de gasto durante el verano. La recomendación unánime es evitar las horas centrales del día. Regar al amanecer o al atardecer reduce drásticamente la evaporación y permite que las raíces absorban el agua con mayor eficacia.

Además, técnicas como el acolchado o mulching —cubrir la superficie de la tierra con corteza de pino, paja o grava— ayudan a conservar la humedad del sustrato durante más tiempo, reduciendo la frecuencia de riego.

Otra estrategia cada vez más extendida es sustituir especies muy demandantes de agua por plantas autóctonas o mediterráneas, mucho mejor adaptadas al clima seco y capaces de mantenerse con aportes hídricos más moderados.

Piscinas y aire acondicionado: recursos desaprovechados

Las piscinas representan uno de los mayores consumos de agua del verano. Una cubierta térmica o solar puede reducir la evaporación hasta en un 70 %, además de mantener el agua más limpia y disminuir la necesidad de rellenado.

En el interior de la vivienda, el aire acondicionado también ofrece una oportunidad de reutilización. El agua de condensación que generan estos aparatos no es apta para beber, pero sí resulta útil para limpiar cristales, fregar suelos o rellenar el depósito del limpiaparabrisas del coche.

Confort y sostenibilidad, compatibles

Los especialistas subrayan que el verdadero desafío del estrés hídrico no consiste en renunciar al bienestar, sino en eliminar el desperdicio. Detectar fugas, utilizar electrodomésticos con carga completa y aprovechar cada litro antes de desecharlo son medidas que, sumadas, tienen un efecto notable tanto en la factura como en la conservación de los recursos.

En un contexto de sequías recurrentes y creciente presión sobre las reservas de agua, la eficiencia doméstica se perfila como una de las herramientas más importantes para afrontar el verano. Porque ahorrar agua ya no es solo una cuestión económica: también se ha convertido en un gesto de responsabilidad ambiental que puede integrarse en la vida cotidiana sin sacrificar comodidad.