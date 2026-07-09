De bodegas a castillos: los espacios históricos se consolidan como la gran opción para casarse

Las parejas que preparan su boda priorizan cada vez más la elección de un espacio que refleje su personalidad y convierta la celebración en una experiencia diferenciada. Según el Informe del Sector Nupcial 2026 de Bodas.net, el 69% de los novios considera fundamental que el lugar elegido represente su identidad, mientras que el 40% busca espacios con características muy específicas, una tendencia que está impulsando la demanda de localizaciones singulares como antiguos conventos, bodegas centenarias, jardines históricos o complejos junto al mar. Un claro ejemplo es la reciente celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden.

Según el informe elaborado por la plataforma tecnológica especializada en el sector nupcial, esta búsqueda de personalización también influye en el presupuesto destinado a las bodas en España, que alcanza una inversión media de 25.183 euros por enlace.

"Las parejas ya no buscan solo un lugar bonito donde cenar; buscan un escenario que cuente una historia y que sorprenda a sus invitados desde el primer minuto. La tendencia actual y el foco para los próximos meses es la personalización absoluta y la ruptura con lo predecible", afirma Jorge Olave, consumer marketing director de Bodas.net.

Bodas que duran todo un fin de semana

El informe apunta que el 80% de las parejas sitúa entre sus prioridades cuidar la experiencia de los invitados, lo que favorece formatos que extienden la celebración durante todo un fin de semana.

En este contexto ganan protagonismo complejos situados en entornos naturales, resorts rurales y alojamientos tipo glamping, que permiten celebrar la preboda, el enlace y un encuentro posterior sin necesidad de desplazamientos. Esta tendencia también se relaciona con la preferencia por los espacios ajardinados, elegidos por el 41% de las parejas consultadas.

Entre los ejemplos citados por Bodas.net figuran Natura Village Castillo de Montgrí y Holacamp Garrofer, concebidos para desarrollar celebraciones con alojamiento integrado.

Espacios históricos

La búsqueda de escenarios diferentes también impulsa la recuperación de edificios históricos y enclaves patrimoniales para celebrar bodas.

El estudio indica que el 40% de las parejas busca espacios con rasgos concretos que aporten un elemento diferenciador a la celebración. Dentro de esta tendencia, Bodas.net destaca lugares como el Jardín Botánico Marimurtra, donde la ceremonia puede desarrollarse en un entorno natural situado junto al mar.

Los castillos, conventos rehabilitados y fincas históricas mantienen igualmente su presencia entre las opciones preferidas. Las fincas continúan siendo la categoría más elegida, con el 28% de las preferencias, mientras que espacios como el Castillo de Viñuelas, El Antiguo Convento de Boadilla del Monte o Ses Cases de Sa Font Seca aparecen como ejemplos de esta combinación entre patrimonio e instalaciones adaptadas a eventos.

El mar y las bodegas mantienen su atractivo

Las bodas frente al mar evolucionan hacia propuestas desarrolladas en beach clubs con espacios abiertos, terrazas y zonas de descanso.

Aunque el estilo costero representa el 4% de las preferencias, el informe señala que mantiene una presencia estable entre quienes buscan celebrar el enlace junto al litoral. Como ejemplos cita Sublim Beach Club, en Málaga, y Las Dunas Beach, en Cádiz.

Las bodegas también consolidan su posición entre los espacios elegidos para bodas. Según Bodas.net, el 38% de las parejas prioriza la estética y el ambiente general del lugar.

En este segmento conviven dos tendencias. Por un lado, el 18% apuesta por un estilo minimalista, porcentaje que asciende hasta el 26% entre la generación Z, con bodegas de arquitectura contemporánea como Bodega Katxina. Por otro, el 35% prefiere una estética tradicional, cifra que alcanza el 43% entre las parejas de la generación Z, representada por espacios como Bodegas Salado.

Espacios industriales para celebraciones urbanas

El informe también identifica un crecimiento del interés por las naves industriales y espacios diáfanos situados en entornos urbanos.

Esta opción resulta especialmente atractiva para quienes buscan una celebración de estilo minimalista y contemporáneo. El 18% de las parejas muestra preferencia por esta estética, porcentaje que vuelve a aumentar hasta el 26% entre la generación Z.

Según Bodas.net, este tipo de espacios permite adaptar la iluminación, la distribución y la decoración a las preferencias de cada pareja, especialmente en bodas celebradas durante los meses de otoño e invierno.