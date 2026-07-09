La verdad sobre los repelentes de mosquitos: cuáles funcionan y por qué la citronela es un mito

Cada verano vuelven las picaduras, los remedios caseros y las dudas sobre cuál es la mejor forma de mantener a raya a los mosquitos. En un contexto marcado por el aumento de las temperaturas y la expansión del mosquito tigre en buena parte de España, conocer qué productos funcionan realmente y cuáles ofrecen una falsa sensación de seguridad resulta clave para evitar molestias y reducir riesgos para la salud.

Pero además aparece la pregunta de cada año… ¿Por qué pican más a unos que a otros? Aunque muchas personas creen que los mosquitos tienen preferencias inexplicables, la ciencia ha demostrado que su elección responde a factores biológicos. Estos insectos localizan a sus víctimas gracias al dióxido de carbono que expulsamos al respirar, el calor corporal y determinadas sustancias presentes en el sudor.

No solo eso, sino que la humedad de la piel, algunos olores corporales e incluso el color de la ropa también pueden influir. Recordemos que las prendas oscuras absorben más calor y resultan más visibles para los mosquitos, especialmente en las horas de mayor actividad, que suelen coincidir con el amanecer y el anochecer. Además, las zonas con agua estancada, abundante vegetación y escasa ventilación constituyen el entorno ideal para su reproducción, por lo que la prevención comienza mucho antes de aplicarse un repelente.

Los repelentes que sí han demostrado su eficacia

Frente a la enorme oferta de productos disponibles en supermercados y farmacias, los expertos insisten en que lo importante no es la marca, sino el principio activo que contienen.

El DEET continúa siendo el ingrediente con mayor respaldo científico. Utilizado desde hace décadas, ofrece una protección prolongada cuando se emplea en concentraciones adecuadas y siguiendo las instrucciones del fabricante. Junto a él destacan la icaridina, también conocida como picaridina, y el IR3535, dos alternativas que también cuentan con evidencia sólida y se utilizan cada vez con mayor frecuencia en sprays y lociones de uso familiar.

Hay que recordar que estos repelentes no eliminan a los insectos, sino que alteran su capacidad para detectar a las personas mediante el olor corporal. Por ese motivo es fundamental aplicarlos directamente sobre la piel expuesta y reaplicarlos cuando sea necesario, especialmente después del baño o de una sudoración intensa.

La citronela y otros remedios: más mito que realidad

Las velas de citronela, las pulseras aromáticas, los aceites esenciales o los dispositivos de ultrasonidos se han convertido en habituales durante los meses de verano. Sin embargo, su eficacia dista mucho de la que ofrecen los repelentes avalados científicamente.

En el caso de la citronela, algunos estudios apuntan a un efecto repelente moderado y de corta duración, insuficiente para proteger frente a especies especialmente agresivas como el mosquito tigre. Por ello, puede utilizarse como complemento ambiental, pero no debería sustituir a un repelente eficaz.

Algo parecido ocurre con los remedios caseros que circulan cada año en internet. Limones con clavos, café quemado, vinagre o determinadas aplicaciones móviles basadas en ultrasonidos carecen de evidencia científica suficiente para garantizar una protección real.

Cinco errores que conviene evitar

Uno de los fallos más frecuentes consiste en pensar que todos los repelentes funcionan igual. Elegir un producto únicamente por su aroma o por la publicidad puede traducirse en una protección insuficiente.

También es habitual aplicar el repelente de forma incorrecta. No hay que olvidar que su efecto desaparece con el paso de las horas, por lo que debe renovarse siguiendo las indicaciones del envase. Si además se utiliza protector solar, primero debe aplicarse este último y, una vez absorbido, el repelente.

Otro error común es utilizar el mismo producto para toda la familia. Los bebés, los niños pequeños, las mujeres embarazadas o quienes viajan a zonas tropicales requieren recomendaciones específicas y productos adaptados a sus necesidades.

Por último, muchos usuarios minimizan la importancia de una picadura que evoluciona de forma anormal. Aunque la mayoría solo provoca picor e inflamación leve, la aparición de fiebre, dolor intenso, secreción o una reacción alérgica importante justifica consultar con un profesional sanitario.

La prevención empieza en casa

Más allá del uso de repelentes, existen medidas sencillas que reducen notablemente la presencia de mosquitos. Eliminar recipientes con agua acumulada, limpiar canaletas, vaciar platos de macetas o renovar con frecuencia el agua de los bebederos de mascotas evita que estos insectos encuentren lugares donde reproducirse.

Las mosquiteras continúan siendo una de las barreras físicas más eficaces, especialmente durante la noche. Asimismo, mantener puertas y ventanas cerradas en las horas de mayor actividad del mosquito y utilizar ventiladores puede dificultar su vuelo y disminuir las posibilidades de sufrir picaduras.

Con la llegada del verano, protegerse frente a los mosquitos ya no consiste únicamente en evitar una molestia pasajera. La expansión de especies invasoras y el aumento de enfermedades transmitidas por estos insectos hacen que elegir un repelente adecuado y adoptar medidas preventivas sea una cuestión de salud. Apostar por productos con eficacia demostrada y desconfiar de soluciones milagrosas sigue siendo, hoy por hoy, la mejor estrategia para disfrutar de la temporada estival sin sobresaltos.