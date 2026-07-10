Dabiz Muñoz y Aitor Ocio, entre los premiados por la revista Elle Gourmet

Un año más, los premios que organiza la revista Elle Gourmet son los que nos indican que el verano ya está presente, aparte de las temperaturas tan elevadas que no hay más remedio que soportar. La Embajada de Italia fue el lugar elegido un año más, al que acudió un gran número de invitados que abarrotaron el jardín de uno de los palacios más emblemáticos de Madrid. Al frente del catering, un año más, Antonio Matos, el viudo de Caritina Goyanes, que siempre fue la encargada del mismo desde la creación de estos premios que este año cumplían su decimotercer aniversario.

"Estoy bien afortunadamente, sigo al frente del negocio, que en su día será para mis hijos; ellos están bien y dentro de unos día nos iremos a pasar las vacaciones a Marbella". Así me lo contó. Ramón Arangüena y Patricia Conde fueron los encargados un año más de presentar los premios. Cristina Pedroche fue una de las protagonistas de la noche y es fiel a estos galardones. La mujer de Dabiz Muñoz no tuvo ningún reparo en hacer una declaración de amor a su marido y comentó con sentido del humor que no hay mayor prueba que permitir que su hija sea del Atlético de Madrid, cuando ella es fiel seguidora del Rayo Vallecano. El chef respondió reconociendo que es un hombre enamorado.

Cristina Pedroche

Aitor Ocio recogió su premio y me comentó que está muy feliz desde el punto de vista profesional con su spa de Bilbao, y que también ha abierto en San Sebastián y próximamente en Madrid. "Voy mucho a EEUU a ver a mi hija, donde vive hace varios años y donde juega al fútbol y estudia en la Universidad de Connecticut". Un año más la decoración corrió a cargo de Blanca Carrillo de Albornoz, la íntima amiga de Carmen Martínez-Bordiú. Llegó acompañada de su hermano José Miguel, vizconde de Torres-Hidalgo. Me comentó que después del verano, en la sala de subastas que regenta, Magna Art, habrá una gran noticia relacionada con una gran subasta en la que habrá verdaderas maravillas pertenecientes a alguien muy importante.

Aitor Ocio

Mar Saura no podía faltar a la cita, al igual que en ediciones anteriores. Begoña Trapote, pensando en sus vacaciones en su adorada Marbella; Marisa Jara, presumiendo llena de orgullo con su sortija de pedida, un brillante superelegante; Isabelle Junot o Haidy Michel, entre otros muchos invitados. Una noche en la que, como siempre, todo estuvo impecable bajo la supervisión, como no podía ser de otra manera, de Benedetta Poletti, directora de la revista Elle.

Marisa Jara

Mar Saura

.