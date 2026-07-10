De la sandía al tomate: los alimentos estrella de julio para una salud de hierro

Julio es uno de los meses más generosos del calendario en lo que a frutas y verduras se refiere. Los mercados se llenan de productos frescos que han alcanzado su punto óptimo de maduración, lo que se traduce en un mejor sabor, una mayor concentración de nutrientes y, en muchos casos, un precio más asequible. Recordemos que elegir alimentos de temporada no solo beneficia al consumidor, sino que también contribuye a reducir el impacto ambiental asociado al transporte y al almacenamiento prolongado de los productos.

Durante los meses de verano, el organismo necesita una mayor hidratación y una alimentación ligera que ayude a afrontar las altas temperaturas. Precisamente por eso, frutas y verduras adquieren un protagonismo especial en la dieta. Su elevado contenido en agua, vitaminas, minerales y fibra las convierte en aliadas indispensables para mantener una buena salud.

Un verano lleno de verduras

Entre las verduras estrella del mes destacan el tomate, el pepino, el calabacín, la berenjena, el pimiento, la lechuga, la cebolla, la zanahoria, las judías verdes, la acelga o la remolacha. Todas ellas ofrecen perfiles nutricionales muy interesantes y una enorme versatilidad en la cocina.

El tomate, por ejemplo, es uno de los grandes protagonistas del verano. Rico en agua, vitamina C y vitamina A, contiene además licopeno, un potente antioxidante relacionado con la protección cardiovascular y la prevención del daño celular. En esta época también alcanza su mejor momento el tomate rosa, especialmente apreciado por su intenso sabor y textura.

El pepino, con más de un 95 % de agua en su composición, resulta ideal para mantenerse hidratado. Su bajo aporte calórico lo convierte en un ingrediente habitual en ensaladas y recetas frías, mientras que el potasio que aporta contribuye al correcto funcionamiento del sistema nervioso y muscular.

La berenjena y el calabacín son otras dos opciones imprescindibles. Ambas son ligeras y fáciles de cocinar, aunque presentan algunas diferencias. La berenjena destaca por la presencia de antioxidantes concentrados en su piel, mientras que el calabacín aporta una importante cantidad de vitamina C y resulta especialmente digestivo.

Las zanahorias tampoco faltan en julio. Son una excelente fuente de vitamina A y betacarotenos, fundamentales para la salud ocular, el mantenimiento de la piel y el correcto funcionamiento del sistema inmunitario.

Las frutas que refrescan el verano

Si hay algo que caracteriza al mes de julio es la abundancia de frutas refrescantes. Sandía, melón, cerezas, melocotones, paraguayas, albaricoques, higos y arándanos llenan los mercados durante estas semanas y constituyen una excelente alternativa para combatir el calor de forma natural.

La sandía y el melón sobresalen por su extraordinario contenido en agua, que supera el 90 %, convirtiéndose en dos de las mejores opciones para mantener una hidratación adecuada. Además, aportan vitaminas, minerales y muy pocas calorías.

Las cerezas, por su parte, son especialmente apreciadas por su riqueza en antioxidantes naturales, como las antocianinas, responsables de su intenso color rojo. Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo y contribuyen a proteger las células frente al envejecimiento.

También merece una mención especial el arándano, considerado uno de los frutos con mayor capacidad antioxidante. Además de vitamina C y fibra, contiene sustancias que ayudan a prevenir determinadas infecciones urinarias y favorecen la salud cardiovascular.

Los melocotones y las paraguayas completan la oferta estival con un elevado contenido en vitaminas y un sabor especialmente dulce cuando se consumen en plena temporada.

Los expertos en nutrición coinciden en que llenar la cesta de la compra con productos de temporada facilita mantener una alimentación equilibrada. Incorporar frutas y verduras frescas en ensaladas, gazpachos, cremas frías, brochetas o simplemente como tentempié permite aumentar el consumo de fibra, vitaminas y minerales sin recurrir a alimentos ultraprocesados.

Apostar por los productos propios de julio supone, además, recuperar una forma de consumo más sostenible y conectada con los ciclos naturales. Elegir alimentos cultivados cerca, recién recolectados y en su momento óptimo beneficia tanto a la salud como al medio ambiente y a la economía local.

En definitiva, julio ofrece una oportunidad perfecta para convertir frutas y verduras en las auténticas protagonistas del menú diario. Más sabor, mayor calidad nutricional y un consumo más responsable son razones de peso para aprovechar todo lo que la huerta y los frutales ofrecen durante el verano.