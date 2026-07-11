El secreto químico de las hortensias: así cambian de color según el suelo

Las hortensias son una de las plantas ornamentales más llamativas del verano, no solo por el tamaño de sus flores, sino también por una característica que las hace únicas: una misma planta puede producir flores rosas, azules, violetas o lavanda dependiendo de las condiciones del suelo en el que crece.

Lejos de tratarse de un efecto provocado por la luz solar o por la edad de la planta, este fenómeno responde a un proceso químico en el que intervienen el pH de la tierra y la disponibilidad de aluminio. Comprender cómo funciona permite incluso modificar el color de las flores de forma controlada.

El aluminio, el verdadero protagonista

Aunque pueda parecer sorprendente, el responsable del color de muchas hortensias no es únicamente la genética de la planta. El elemento clave es el aluminio presente en el suelo y, sobre todo, la capacidad que tiene la hortensia para absorberlo.

Cuando las raíces incorporan este mineral, el aluminio reacciona con los pigmentos naturales de los pétalos, conocidos como antocianinas, dando lugar a las características flores de color azul.

Sin embargo, para que ese proceso tenga lugar es imprescindible que el aluminio se encuentre disponible en el sustrato, algo que depende directamente del nivel de acidez de la tierra.

El papel del pH del suelo

El pH determina si el aluminio puede ser absorbido o permanece bloqueado en el suelo.

En terrenos ácidos, con un pH inferior a 5,5, el aluminio se vuelve soluble y las raíces pueden captarlo con facilidad. Como consecuencia, las flores adquieren tonalidades azules o violetas.

Por el contrario, cuando el suelo es neutro o alcalino, con un pH superior a 6,5, el aluminio queda retenido y la planta no puede absorberlo. En ese caso, las flores muestran colores rosas, fucsias o rojizos.

Entre ambos extremos existen situaciones intermedias. En suelos ligeramente ácidos, con valores cercanos a un pH de entre 5,5 y 6, las flores suelen presentar tonos morados o lavanda, resultado de la combinación de ambos procesos.

No todas las hortensias cambian de color

La capacidad para modificar el color depende también de la variedad cultivada. Las especies del grupo Hydrangea macrophylla son las que presentan este comportamiento con mayor facilidad.

En cambio, las hortensias blancas constituyen una excepción. Al carecer de determinados pigmentos en sus flores, mantienen siempre su color independientemente del pH o de la composición del suelo.

Además, algunos cultivares han sido seleccionados genéticamente para conservar tonos concretos, por lo que apenas experimentan cambios aunque se modifique el sustrato.

Cómo conseguir hortensias azules

Quienes deseen intensificar los tonos azules deben favorecer un suelo ácido.

Para ello pueden utilizar sustratos específicos para plantas acidófilas o incorporar materiales orgánicos que reduzcan progresivamente el pH, como agujas de pino, turba o determinados restos vegetales. También existen productos comerciales conocidos como "azuladores de hortensias", elaborados a base de sulfato de aluminio, que facilitan la absorción de este mineral.

El proceso requiere paciencia, ya que los cambios no aparecen de forma inmediata y suelen apreciarse durante la siguiente floración.

Cómo obtener flores rosas

Si el objetivo es conseguir flores rosas o potenciar ese color, el procedimiento consiste en elevar el pH del suelo para impedir que la planta absorba aluminio.

Una de las soluciones más habituales es añadir cal agrícola o dolomita, materiales que alcalinizan progresivamente el terreno. Al quedar bloqueado el aluminio, las flores desarrollan los pigmentos rosados característicos.

En cualquier caso, es recomendable realizar los cambios con moderación y comprobar periódicamente el pH mediante medidores específicos para evitar alteraciones excesivas que puedan afectar a la salud de la planta.

En maceta resulta más sencillo

Modificar el color de una hortensia es mucho más fácil cuando se cultiva en maceta. Al controlar completamente el sustrato resulta posible ajustar el pH con mayor precisión y observar los resultados con mayor rapidez.

En jardines, sin embargo, el proceso puede ser más complejo, ya que las características naturales del terreno tienden a estabilizar el pH y dificultan cambios duraderos.

Por ello, muchos aficionados optan por cultivar las hortensias en recipientes si desean experimentar con diferentes tonalidades.

Un proceso lento que requiere constancia

El cambio de color no se produce de un día para otro. La planta necesita tiempo para absorber el aluminio o, por el contrario, dejar de incorporarlo, por lo que el proceso puede prolongarse durante varios meses o incluso una temporada completa de crecimiento.

Asimismo, mantener un color determinado exige conservar estable el pH del suelo. Si este vuelve a modificarse con el paso del tiempo, las flores también cambiarán de tonalidad en las siguientes floraciones.

Mucho más que una cuestión estética

El espectacular cambio de color de las hortensias es uno de los mejores ejemplos de cómo las plantas interactúan constantemente con el entorno que las rodea. Sus flores funcionan como un auténtico indicador de la química del suelo, reflejando la disponibilidad de minerales y el nivel de acidez del terreno.

Más allá de su valor ornamental, estas plantas recuerdan que el jardín es un ecosistema vivo en el que pequeños cambios bajo tierra pueden traducirse en sorprendentes transformaciones sobre la superficie.