Trucos de decoración para conseguir un salón más fresco y luminoso en verano

Con la llegada del calor, el salón puede convertirse en una de las estancias más pesadas de la casa. Aunque la solución más habitual sea recurrir al aire acondicionado, pequeños cambios en la decoración y la distribución son capaces de modificar por completo la sensación de frescor sin necesidad de renovar el mobiliario ni realizar reformas.

La clave está en jugar con los textiles, la luz natural, el color y los elementos decorativos para crear un ambiente más ligero, luminoso y agradable durante los meses de verano.

Textiles ligeros para un cambio inmediato

Los tejidos tienen un gran impacto tanto en la temperatura percibida como en la imagen del salón. Las mantas gruesas, las fundas oscuras y las alfombras de pelo largo aportan calidez en invierno, pero durante el verano hacen que la estancia resulte visualmente más pesada.

Una de las soluciones más sencillas consiste en sustituir las fundas de los cojines por otras confeccionadas en lino o algodón y apostar por colores claros como blanco roto, beige, arena, verde suave o azul pastel. Si el sofá es de un tejido cálido o de un color oscuro, cubrirlo con una funda ligera o un plaid de fibras naturales ayuda a refrescar tanto su aspecto como su tacto.

También conviene guardar las alfombras de lana o pelo largo y, si se desea mantener una, elegir modelos elaborados con fibras vegetales como yute o algodón, mucho más ligeros visualmente.

Aprovechar la luz natural

La luminosidad influye directamente en la percepción de amplitud y frescura de una habitación. Cuanta más luz natural reciba el salón, más despejado y agradable parecerá.

Para conseguirlo es recomendable sustituir las cortinas gruesas por visillos o tejidos vaporosos que filtren la luz sin bloquearla. Además, mantener despejada la zona de las ventanas evita que muebles o elementos decorativos impidan la entrada de claridad.

Otro recurso muy utilizado por los interioristas consiste en colocar un espejo de gran tamaño frente a una ventana. De este modo se refleja la luz natural, se multiplica la sensación de espacio y la estancia adquiere un aspecto mucho más luminoso.

Ventilar en el momento adecuado

No basta con abrir las ventanas durante todo el día. En verano resulta mucho más eficaz ventilar la vivienda a primera hora de la mañana y durante la noche, cuando la temperatura exterior es más baja.

Durante las horas centrales del día es preferible mantener las ventanas cerradas y bajar parcialmente las persianas para impedir que el sol caliente el interior. Esta sencilla rutina permite conservar una temperatura más agradable sin incrementar el consumo energético.

Las plantas crean un efecto oasis

Las plantas de interior no solo decoran. También ayudan a crear una atmósfera más fresca gracias a la humedad que liberan mediante la transpiración.

Especies de hojas grandes como la monstera, la kentia, el poto o la palmera de salón aportan un aire tropical y rompen la rigidez del mobiliario. Agrupar varias plantas en un mismo rincón genera además un pequeño microclima que favorece tanto a las propias plantas como al ambiente de la estancia.

Para potenciar esa sensación de frescor, algunos expertos recomiendan pulverizar ligeramente sus hojas durante las tardes más calurosas, favoreciendo la evaporación del agua y mejorando la humedad ambiental.

Menos objetos, más sensación de amplitud

El exceso de decoración produce lo que los diseñadores denominan ruido visual, una acumulación de elementos que hace que cualquier habitación parezca más pequeña y recargada.

Una buena estrategia consiste en despejar las mesas auxiliares, reducir el número de adornos y guardar los objetos pequeños en cestas o cajas decorativas. Dejar más superficies libres transmite orden y hace que el salón resulte mucho más ligero.

No se trata de eliminar toda la decoración, sino de seleccionar unas pocas piezas con protagonismo y dejar que respiren visualmente.

Colores que transmiten frescor

La psicología del color también influye en la percepción térmica. Los tonos cálidos como rojos, naranjas o marrones evocan ambientes acogedores durante el invierno, mientras que los colores claros y fríos generan una sensación inmediata de frescor.

Por ello, el verano es un buen momento para incorporar pequeños accesorios en blanco, gris claro, azul, verde agua o arena. Basta con renovar cojines, jarrones, velas o cuadros para transformar completamente la imagen del salón sin grandes inversiones.

Iluminación que no genere calor

Las bombillas LED son una excelente alternativa a las antiguas halógenas o incandescentes, ya que consumen menos energía y apenas desprenden calor.

Durante las noches de verano también resulta recomendable apostar por una iluminación indirecta mediante lámparas auxiliares o de pie, en lugar de utilizar exclusivamente la luz principal del techo. El ambiente resulta más relajado y confortable.

Pequeños cambios, grandes resultados

Renovar la imagen del salón para el verano no requiere cambiar sofás, mesas ni estanterías. Sustituir textiles pesados por tejidos naturales, aprovechar mejor la luz, introducir plantas, reducir el exceso de objetos y utilizar una paleta de colores claros son gestos sencillos capaces de transformar completamente la estancia.

Con unos pocos ajustes es posible conseguir un salón más luminoso, fresco y acogedor, preparado para afrontar los meses de calor sin necesidad de realizar obras ni hacer grandes inversiones.