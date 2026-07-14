El secreto evolutivo que explica por qué unos árboles viven milenios y otras plantas solo meses

Desde pequeñas plantas que completan su ciclo de vida en una sola temporada hasta árboles capaces de sobrevivir durante milenios, el reino vegetal alberga algunas de las mayores diferencias de longevidad que existen en la naturaleza. Mientras una albahaca o una caléndula pueden marchitarse pocos meses después de germinar, especies como las secuoyas, los olivos o determinados pinos han permanecido en pie durante siglos e incluso miles de años.

Lejos de ser una cuestión de azar, esta enorme diferencia responde a estrategias evolutivas grabadas en el ADN de cada especie. La forma en la que las plantas gestionan su energía, desarrollan sus tejidos o se defienden frente a enfermedades determina cuánto tiempo pueden permanecer vivas.

Dos estrategias completamente diferentes

Los botánicos distinguen principalmente entre plantas anuales y plantas perennes.

Las plantas anuales apuestan por una estrategia basada en la rapidez. Germinan, crecen, florecen, producen semillas y completan todo su ciclo biológico en apenas unos meses. Una vez garantizada la reproducción, activan un proceso natural de envejecimiento y muerte conocido como senescencia. Es el caso de especies como la albahaca, el girasol, el trigo o muchas plantas ornamentales.

En cambio, las plantas perennes siguen una estrategia mucho más conservadora. Durante sus primeros años invierten buena parte de sus recursos en desarrollar raíces profundas, troncos resistentes y estructuras permanentes que les permitan seguir creciendo temporada tras temporada. Árboles, arbustos y numerosas plantas herbáceas pertenecen a este grupo.

El secreto está en sus células

A diferencia de los animales, las plantas no poseen un límite de edad tan definido para sus células.

Las especies perennes conservan durante toda su vida unos tejidos especiales llamados meristemos, formados por células capaces de dividirse continuamente. Gracias a ellos pueden generar nuevas hojas, ramas, raíces e incluso reemplazar partes dañadas durante décadas o siglos.

Esto explica que un árbol de varios cientos de años siga produciendo cada primavera brotes completamente nuevos. Desde un punto de vista biológico, esas células jóvenes tienen prácticamente la misma capacidad de crecimiento que las de una planta recién nacida.

La madera marca la diferencia

Otro de los factores fundamentales que explica la longevidad de muchos árboles es la formación de madera.

La lignina, el compuesto que endurece troncos y ramas, proporciona una gran resistencia frente al viento, la sequía, las bajas temperaturas y numerosos organismos que podrían dañar la planta.

Además, los árboles poseen una extraordinaria capacidad para aislar las zonas afectadas por hongos o heridas mediante un proceso conocido como compartimentación. En lugar de que una infección se extienda por todo el organismo, generan barreras internas que limitan el daño y permiten que el resto del árbol continúe creciendo con normalidad.

Las plantas de tallos blandos, en cambio, carecen de este sistema de protección, por lo que una enfermedad grave suele afectar rápidamente a toda la planta.

El sistema inmunitario también influye

Las investigaciones genéticas realizadas en árboles de gran longevidad apuntan a que su sistema inmunitario desempeña un papel decisivo en su supervivencia.

Un estudio sobre el roble común reveló una importante expansión de genes relacionados con la resistencia frente a enfermedades y patógenos. Los científicos consideran que estas adaptaciones permiten a especies longevas soportar durante siglos el ataque de hongos, bacterias, insectos y otros agentes ambientales.

Mecanismos similares también se han identificado en otros árboles centenarios, reforzando la idea de que la resistencia biológica es uno de los pilares de su extraordinaria esperanza de vida.

Los cuidados también son determinantes

Aunque cada especie posee una longevidad potencial diferente, muchas plantas mueren antes de tiempo por errores en su cultivo.

El exceso de riego es una de las causas más frecuentes, ya que favorece la pudrición de las raíces. También resultan determinantes la cantidad de luz, la temperatura y el tipo de sustrato.

Las plantas tropicales, por ejemplo, necesitan ambientes cálidos y luz indirecta, mientras que especies como los cactus requieren abundante sol directo y un drenaje excelente. Cuando estas condiciones no se respetan, la planta entra en una situación de estrés que puede reducir considerablemente su vida útil.

Algunas plantas pueden acompañarnos durante décadas

Muchas plantas de interior son mucho más longevas de lo que suele pensarse.

La sansevieria o lengua de suegra puede superar fácilmente los 20 años con unos cuidados básicos. El pothos puede mantenerse de forma indefinida mediante podas y esquejes, por lo que es habitual encontrar ejemplares que llevan décadas en una misma familia.

También la monstera deliciosa puede vivir más de 40 años, mientras que un ficus lyrata bien cuidado puede permanecer en una vivienda entre 25 y 50 años. La zamioculca destaca igualmente por su enorme resistencia, incluso en condiciones poco favorables.

Árboles que desafían al tiempo

Los casos más sorprendentes se encuentran entre algunas especies arbóreas.

Uno de los ejemplos más conocidos es Pinus longaeva, un pino de las Montañas Blancas de California donde se encuentran ejemplares que superan los 4.800 años de antigüedad. También existen robles, olivos y secuoyas que han sobrevivido durante siglos gracias a su capacidad para regenerarse continuamente y defenderse del entorno.

Estas especies representan la estrategia opuesta a la de las plantas anuales: en lugar de invertir toda su energía en reproducirse rápidamente, construyen organismos robustos capaces de resistir el paso del tiempo.

En definitiva, la duración de una planta depende tanto de la evolución de cada especie como de las condiciones en las que se desarrolla. Algunas están programadas para completar su ciclo vital en pocos meses y dejar descendencia mediante sus semillas. Otras, gracias a sus tejidos de crecimiento permanente, sus defensas naturales y su estructura leñosa, pueden seguir creciendo durante generaciones, convirtiéndose en algunos de los seres vivos más longevos del planeta.