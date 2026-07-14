Por qué la albahaca se pudre rápido y el truco definitivo para conservarla

Comprar un manojo de albahaca fresca suele ser sinónimo de aroma y sabor para cualquier receta. Sin embargo, también es una de las hierbas aromáticas que más frustraciones provoca en la cocina. Basta con dejarla unas horas en un lugar inadecuado o guardarla en la nevera para que sus hojas comiencen a oscurecerse, pierdan firmeza y acaben adquiriendo una textura blanda y desagradable.

A diferencia de otras plantas aromáticas como el romero, el tomillo o el perejil, la albahaca es especialmente sensible a los cambios de temperatura, a la humedad y a la manipulación. Su rápida degradación tiene una explicación científica relacionada con su estructura celular y con varios errores muy habituales tanto en su conservación como en su cultivo.

El frío, su principal enemigo

Uno de los fallos más frecuentes consiste en guardar la albahaca en el frigorífico pensando que así se conservará durante más tiempo. En realidad ocurre justo lo contrario.

La albahaca es una planta originaria de regiones tropicales de Asia y África, por lo que está adaptada a temperaturas cálidas. Cuando se expone a menos de 10 grados, como sucede en la mayoría de los frigoríficos domésticos, sus células sufren lo que los especialistas denominan "daño por frío".

Las membranas celulares pierden elasticidad, se rompen con facilidad y liberan su contenido interno. Como consecuencia, las hojas empiezan a mostrar manchas oscuras, se marchitan rápidamente y terminan necrosándose en apenas uno o dos días.

La oxidación acelera su deterioro

Otro de los motivos por los que la albahaca se estropea tan deprisa está relacionado con una reacción química natural.

Sus hojas contienen una elevada cantidad de polifenoles y una enzima denominada polifenol oxidasa. Mientras la hoja permanece intacta, ambos compuestos están separados en el interior de las células. Sin embargo, cuando la planta se corta, se golpea o sufre estrés por el frío, las paredes celulares se rompen y estas sustancias entran en contacto.

Al mezclarse con el oxígeno del aire comienza un proceso de oxidación similar al que ocurre cuando se corta una manzana o un aguacate. Como resultado aparecen los tonos marrones o negros que deterioran tanto el aspecto como el sabor y el aroma de la albahaca.

Hojas muy delicadas y exceso de humedad

La propia estructura de la planta también juega en su contra. Las hojas de la albahaca son muy finas y poseen una protección natural mucho menor que otras hierbas aromáticas.

Si el ambiente es demasiado seco, pierde agua rápidamente y se marchita en pocas horas. En cambio, cuando se guarda húmeda dentro de una bolsa cerrada o tras lavarla sin secarla correctamente, el exceso de humedad favorece la aparición de bacterias y hongos, acelerando la putrefacción y dando lugar a la característica textura viscosa que presentan las hojas cuando se estropean.

En el caso de las plantas compradas en supermercados o viveros, el motivo por el que muchas mueren pocos días después de llegar a casa suele estar en la propia maceta.

Los productores acostumbran a sembrar numerosas plantas en un recipiente muy pequeño para ofrecer una apariencia más frondosa. Esa elevada concentración provoca que las raíces compitan por el agua, el espacio y los nutrientes, dificultando el crecimiento saludable.

A ello se suman otros errores habituales, como un exceso de riego que termina pudriendo las raíces, la falta de drenaje, la escasa exposición al sol o colocar la planta junto a corrientes de aire frío o al aire acondicionado. La albahaca necesita entre seis y ocho horas diarias de luz solar directa y un sustrato húmedo, pero nunca encharcado.

La poda también influye en su duración

Los expertos recomiendan podar siempre los tallos y no limitarse a retirar únicamente las hojas. De esta forma se estimula la aparición de nuevos brotes y la planta adquiere un crecimiento más compacto y vigoroso.

Otro consejo importante consiste en eliminar las flores en cuanto aparezcan. Cuando la albahaca entra en floración, concentra gran parte de su energía en producir semillas, los tallos se vuelven más leñosos y las hojas pierden intensidad de sabor, además de reducir considerablemente la vida útil de la planta.

Pero no sólo eso sino que el mejor truco para conservarla fresca es, para empezar, no guardarlo en el frigorífico. De hecho, los especialistas aconsejan tratarla como si fuera un ramo de flores. Basta con cortar ligeramente la base de los tallos, introducirlos en un vaso con unos centímetros de agua y mantenerla a temperatura ambiente, lejos del sol directo. Cambiando el agua cada dos días, la albahaca puede mantenerse fresca durante aproximadamente una semana.

En el caso de las plantas en maceta, separar las plántulas cuando están demasiado juntas, evitar el exceso de agua, proporcionar abundante luz y eliminar periódicamente los brotes florales son las mejores estrategias para prolongar su vida y disfrutar durante mucho más tiempo de una de las hierbas aromáticas más utilizadas en la cocina mediterránea.