Barro, plástico o cerámica: cómo elegir la maceta perfecta para tus plantas

Cuando se compra una planta nueva, la atención suele centrarse en sus hojas, sus flores o su tamaño. Sin embargo, uno de los aspectos que más influye en su desarrollo pasa casi desapercibido: el material de la maceta. Lejos de ser una simple cuestión estética, el recipiente condiciona la cantidad de agua que retiene el sustrato, la aireación de las raíces, la temperatura y, en definitiva, la salud de la planta.

No existe una maceta perfecta para todas las especies. La elección dependerá tanto del tipo de planta como de los hábitos de riego y del lugar donde vaya a colocarse. Conocer las ventajas e inconvenientes de cada material permite aumentar las posibilidades de éxito en su cultivo.

Macetas de barro: las mejores para evitar el exceso de agua

Las macetas de barro o terracota siguen siendo las favoritas de muchos aficionados a la jardinería gracias a su elevada porosidad. Este material permite que el agua se evapore a través de sus paredes y facilita la entrada de oxígeno a las raíces, reduciendo el riesgo de encharcamiento y pudrición.

Además, el grosor del barro ayuda a amortiguar los cambios bruscos de temperatura, protegiendo el sistema radicular durante los días más calurosos o las noches frescas.

Su principal inconveniente es que el sustrato se seca con mayor rapidez, por lo que requieren riegos más frecuentes. También son más pesadas y frágiles que otros materiales.

Las macetas de barro son especialmente recomendables para cactus, suculentas, plantas crasas, zamioculcas, lavandas, romeros y, en general, especies que prefieren un sustrato seco entre riegos.

Plástico: ligero y perfecto para plantas que necesitan humedad

Las macetas de plástico son las más habituales en viveros por su bajo coste, ligereza y resistencia. Al tratarse de un material no poroso, conservan la humedad durante más tiempo, reduciendo la frecuencia de riego y ayudando a mantener el sustrato constantemente húmedo.

Esta característica las convierte en una buena opción para quienes suelen olvidar regar o viven en zonas especialmente cálidas y secas.

Sin embargo, esa misma capacidad para retener agua puede convertirse en un problema si la maceta no dispone de un buen drenaje. La falta de aireación favorece la acumulación de humedad y puede provocar la asfixia o pudrición de las raíces. Además, cuando permanecen muchas horas bajo el sol directo, pueden calentarse con facilidad y elevar la temperatura del sustrato.

Son ideales para plantas tropicales como monsteras, potos, helechos, calateas, espatifilos o cualquier especie que necesite mantener una humedad constante.

Cerámica: la opción más decorativa

Las macetas de cerámica suelen fabricarse con una base de barro o arcilla recubierta por un esmalte impermeable. Gracias a este acabado conservan mejor la humedad que la terracota y ofrecen una gran estabilidad debido a su peso.

Su principal atractivo es estético, por lo que son muy utilizadas para decorar salones, terrazas o patios. Además, ayudan a mantener una temperatura relativamente estable alrededor de las raíces.

Como inconveniente, suelen ser más caras y frágiles frente a los golpes. Muchas se comercializan sin orificio de drenaje, por lo que habitualmente se utilizan como cubremacetas, colocando en su interior una maceta de plástico con agujeros que facilite la evacuación del agua.

Son una buena elección para plantas de interior de tamaño medio o grande, como ficus, monsteras o palmeras, así como para especies que requieren niveles moderados de humedad.

La elección depende de la planta… y de tus hábitos

Más allá del aspecto decorativo, el mejor material será el que se adapte a las necesidades de cada especie y a la forma de cuidar las plantas. Si se tiende a regar con frecuencia o incluso en exceso, el barro ofrece una mayor seguridad al favorecer la evaporación del agua. Si, por el contrario, los riegos suelen espaciarse, el plástico ayuda a conservar la humedad durante más tiempo.

También conviene tener en cuenta dónde se situará la maceta. Las de plástico resultan muy prácticas para balcones o plantas colgantes gracias a su reducido peso. Las de barro y cerámica, mucho más estables, son preferibles para ejemplares grandes o zonas expuestas al viento.

En cualquier caso, independientemente del material elegido, un aspecto resulta imprescindible: que la maceta disponga de un buen sistema de drenaje. Un exceso de agua acumulada puede acabar dañando las raíces incluso de la planta más resistente.