El peligro de una nevera mal organizada en verano: así debes colocar los alimentos

Con la llegada del verano, mantener una correcta organización de la nevera deja de ser una cuestión de orden para convertirse en un aspecto clave de la seguridad alimentaria. Las altas temperaturas favorecen la rápida multiplicación de bacterias como Salmonella, Listeria o Escherichia coli, por lo que una mala colocación de los alimentos puede aumentar el riesgo de contaminación cruzada y de intoxicaciones.

Los expertos en seguridad alimentaria recomiendan organizar el frigorífico siguiendo un criterio científico basado en las diferencias de temperatura entre sus distintos compartimentos y en evitar que los alimentos crudos entren en contacto con los ya preparados para el consumo.

La parte superior, para los alimentos listos para comer

Los estantes superiores y centrales mantienen una temperatura moderada, normalmente entre los 4 y los 5 grados, lo que los convierte en el lugar más adecuado para guardar alimentos que ya no necesitan cocinarse.

En esta zona deben colocarse las sobras de comida siempre en recipientes herméticos, los yogures, quesos, embutidos, platos preparados y cualquier producto cuya etiqueta indique que debe conservarse refrigerado una vez abierto. Situarlos en la parte alta evita que puedan contaminarse con posibles goteos procedentes de carnes o pescados crudos.

El estante situado justo encima de los cajones inferiores suele ser la parte más fría del frigorífico, con temperaturas cercanas a los 2 grados. Es el lugar indicado para almacenar carne, aves y pescado crudos.

Los especialistas aconsejan conservar estos alimentos en recipientes herméticos o bandejas que impidan que sus jugos caigan sobre otros productos. Esta sencilla medida reduce considerablemente el riesgo de contaminación cruzada, una de las principales causas de enfermedades transmitidas por los alimentos.

Los cajones, el espacio ideal para frutas y verduras

Las frutas y verduras deben almacenarse en los cajones inferiores, diseñados para mantener un nivel de humedad adecuado y proteger estos alimentos del frío más intenso del resto del frigorífico.

Siempre que sea posible conviene separar frutas y verduras, ya que algunas frutas liberan etileno, un gas que acelera la maduración y puede reducir la vida útil de determinados vegetales. También es recomendable evitar bolsas de plástico completamente cerradas para impedir la acumulación de humedad.

La puerta no es apta para los productos más delicados

Aunque muchas neveras incorporan hueveras y compartimentos específicos en la puerta, esta es la zona que más cambios de temperatura experimenta cada vez que se abre el frigorífico.

Por ello, los expertos recomiendan reservar este espacio únicamente para bebidas, mantequilla, mermeladas, salsas, encurtidos o condimentos. En cambio, los alimentos más perecederos, como la leche o los huevos, se conservan mejor en los estantes interiores, donde la temperatura permanece mucho más estable.

Tres hábitos que ayudan a conservar mejor los alimentos

Más allá de la distribución, los especialistas recuerdan que el funcionamiento correcto del frigorífico también depende de algunos hábitos cotidianos. Uno de ellos es mantener el termostato a 4 ºC o menos durante el verano para limitar el crecimiento de microorganismos.

También aconsejan no sobrecargar la nevera. Cuando está completamente llena, el aire frío no circula correctamente y pueden aparecer zonas con temperaturas superiores a las recomendadas, reduciendo la capacidad de conservación de los alimentos.

Otro aspecto importante es no introducir recipientes aún muy calientes. Lo adecuado es dejar que pierdan el calor inicial antes de guardarlos, evitando que permanezcan a temperatura ambiente durante periodos prolongados. Además, conviene trasladar siempre el contenido sobrante de las latas abiertas a recipientes de cristal o plástico con tapa y limpiar periódicamente el interior del frigorífico para prevenir malos olores y posibles contaminaciones.

Una organización adecuada de la nevera, especialmente durante los meses de más calor, no solo prolonga la vida útil de los alimentos, sino que constituye una de las medidas más eficaces para reducir el riesgo de intoxicaciones alimentarias en el hogar.