Polémica por los pendientes de 3000 años que Zendaya lució en la premiere de 'La Odisea'

Zendaya está haciendo las delicias de los fans y los amantes de la moda en el tour de prensa de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan que se estrena este fin de semana. La actriz interpreta a Atenea, diosa de la sabiduría, y con su vestuario está haciendo un auténtico homenaje a su personaje y la antigua Grecia.

Para la premiere de Londres, la intérprete lució un vestido blanco de cuello halter hecho a medida por Jacquemus y zapatos de tacón a juego de Christian Louboutin. Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención fueron los extraordinarios pendientes de oro que, según ha trascendido, son originarios de Irán y tienen 3.000 años de antigüedad.

La estrella de Hollywood lució un singular conjunto de placas de oro iraníes de Zivia, adquiridas a través de Barron London, un anticuario de Mayfair, en Londres. Los pendientes incorporaban discos de oro auténticos que datan del primer milenio a. C., acaparando las miradas y flashes de los fotógrafos. Los accesorios, una auténtica antigüedad digna de museo pertenecientes al tesoro de Zivia, fueron cuidadosamente engastados en oro amarillo de 18 quilates y diamantes, creando una sorprendente fusión de arqueología y artesanía contemporánea.

El tesoro fue descubierto en 1947 en la aldea homónima, cerca de Saqqez. Según la periodista y creadora de contenido Shabnam Nasimi, los aldeanos encontraron un gran sarcófago lleno de objetos de oro y, al no haber arqueólogos presentes, muchos de los objetos fueron saqueados y vendidos individualmente.

El descubrimiento atrajo posteriormente la atención internacional cuando el arqueólogo francés André Godard exhibió varias piezas en París en 1948. El arqueólogo Roman Ghirshman documentó posteriormente más de 600 objetos asociados al tesoro de Zivia, mientras que museos y coleccionistas de todo el mundo adquirieron muchos de los artefactos que sobrevivieron.

Hoy en día, el oro de Zivia se puede encontrar en importantes instituciones, como el Museo Metropolitano de Arte, el Louvre, el Museo Británico y el Museo Nacional de Irán, así como en colecciones privadas.

Un estilismo envuelto en polémica

El uso de los pendientes ha vuelto a abrir el debate sobre la utilización de las celebridades de determinados objetos. Ocurrió con Kim Kardashian en 2022, cuando se enfundó para la Met Gala un vestido que perteneció a Marilyn Monroe y que terminó destrozando porque no era de su talla. También con Margot Robbie y la premiere de Cumbres borrascosas en Los Ángeles, donde lució el diamante Taj Mahal en forma de corazón engastado en un collar Cartier que Richard Burton regaló a Elizabeth Taylor por su 40º cumpleaños. Montado en jade con una cadena personalizada de oro, rubí y diamantes, tiene una inscripción en parsi que dice "el amor es eterno", junto con el nombre de Nur Jahan, la primera mujer que recibió la joya como regalo de su marido, el emperador Shah Jahangir.

Sobre esto ha hablado el escritor y experto en historia Zirrar Ali. "Adornar objetos, ya sean de museos o de colecciones privadas, suele considerarse inofensivo, pero en realidad puede constituir una demostración de poder y dominación: una cultura que afirma ser dueña del patrimonio de otra", declaró en The New Arab el autor y experto en historia, arte y arquitectura islámicas residente en Londres.