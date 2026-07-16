El error silencioso que acorta la vida de tus gafas de sol: el lugar donde nunca deberías dejarlas al llegar a casa

Las gafas de sol se han convertido en un accesorio imprescindible durante todo el año, especialmente en verano, cuando la radiación ultravioleta alcanza niveles más elevados. Sin embargo, muchas personas invierten en unas buenas lentes con protección UV y, sin darse cuenta, las someten cada día a unas condiciones que terminan deteriorándolas mucho antes de lo esperado.

Aunque el salpicadero del coche suele llevarse la fama como uno de los peores lugares para dejar las gafas, dentro de casa existe otro espacio igual o incluso más perjudicial: la cocina. El calor constante, el vapor y la grasa que se generan al cocinar crean un ambiente poco recomendable para conservar tanto la montura como las lentes.

Lo que parece un gesto inocente —dejarlas unos minutos sobre la encimera o la mesa mientras se prepara la comida— puede acelerar el desgaste de materiales y tratamientos que resultan esenciales para proteger correctamente la vista.

La cocina reúne todos los enemigos de unas gafas de sol

El principal problema es la temperatura. Las lentes actuales incorporan diferentes capas protectoras, como filtros ultravioleta, tratamientos polarizados o revestimientos antirreflejantes. Estos acabados son muy eficaces, pero también sensibles al calor continuado.

Cuando las gafas permanecen cerca de los fogones, del horno o incluso del lavavajillas abierto, las altas temperaturas pueden provocar pequeñas deformaciones o hacer que esos tratamientos comiencen a deteriorarse con el paso del tiempo. En algunos casos aparecen pequeñas grietas o un aspecto cuarteado en la superficie de las lentes que reduce su eficacia y empeora la calidad de la visión.

A ello se suma otro enemigo menos visible: la grasa en suspensión. Al cocinar, diminutas partículas de aceite quedan flotando en el ambiente y terminan depositándose sobre los cristales. Esa película grasa atrae polvo y suciedad y hace que muchas personas intenten limpiar las lentes en seco con una camiseta, una servilleta o un pañuelo de papel, un hábito que favorece la aparición de microarañazos.

Las monturas tampoco salen indemnes. Los modelos fabricados en acetato o determinados plásticos pueden deformarse ligeramente tras una exposición continuada a fuentes intensas de calor, perdiendo el ajuste original sobre la cara.

El baño y el coche también ponen en riesgo las lentes

La cocina no es el único lugar que conviene evitar. El cuarto de baño también figura entre los espacios menos recomendables para guardar las gafas de forma habitual.

La elevada humedad que se genera durante las duchas y los constantes cambios de temperatura afectan especialmente a las bisagras y tornillos metálicos, favoreciendo la oxidación con el paso del tiempo. Además, el contacto frecuente con lacas, perfumes, aerosoles o productos de limpieza puede deteriorar tanto el acabado de la montura como los tratamientos superficiales de las lentes.

Fuera de casa, el salpicadero del coche sigue siendo uno de los errores más habituales. En pleno verano, el interior de un vehículo estacionado al sol puede superar fácilmente los 50 grados, una temperatura suficiente para deformar monturas de plástico y acelerar el deterioro de los filtros de protección de los cristales.

Por este motivo, los fabricantes recomiendan no dejar nunca las gafas dentro del coche durante largos periodos, especialmente si permanecen expuestas directamente al sol.

El mejor lugar para guardarlas

La solución es mucho más sencilla de lo que parece y apenas requiere cambiar un pequeño hábito cotidiano.

Los especialistas aconsejan reservar un lugar fijo para las gafas en el recibidor o en el dormitorio, siempre alejadas de radiadores, ventanas con sol directo o cualquier fuente de calor. Lo ideal es introducirlas nada más llegar a casa dentro de una funda rígida, que las protegerá tanto de golpes como del polvo y de posibles deformaciones.

Quienes disponen de varias gafas también pueden recurrir a organizadores específicos, bandejas con compartimentos o expositores transparentes que permiten tenerlas siempre a la vista sin necesidad de amontonarlas ni guardarlas unas sobre otras.

Además de conservar mejor las lentes, este sistema evita uno de los problemas más frecuentes: no saber dónde se dejaron la última vez.

Porque proteger los ojos no depende únicamente de elegir unas buenas lentes. También pasa por conservarlas en las condiciones adecuadas. Y, en ese sentido, dejar las gafas sobre la encimera de la cocina al llegar a casa es un hábito que conviene desterrar cuanto antes.