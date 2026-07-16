El espectacular yate de 500 millones del emir de Catar que navega por España

El Al Lusail es uno de los superyates más exclusivos y sofisticados del mundo, propiedad del emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Su nombre es un homenaje a un centro urbano futurista en Catar y sede de importantes eventos deportivos, como el Mundial 2022. Fue construido por los prestigiosos astilleros alemanes Lürssen y entregado en 2017. Se estima que su valor ronda los 500 millones de dólares.

El yate navega por el Mediterráneo tras una puesta a punto en Alemania que ha costado unos 35 millones de dólares, la cual incluyó mejoras en sistemas de automatización, climatización y un repintado completo. Llegó a Gibraltar desde Lemwerder el pasado 26 de junio. A finales de mes, atracó en el puerto de Tarragona. A Tamim bin Hamad Al Thani le encantan las costas españolas y es un habitual de las Islas Baleares. Suele viajar acompañado de sus tres mujeres y sus trece hijos.

Yate Al Lusail

Los números que rodean la embarcación son de vértigo. Tiene una eslora de 123 metros y una manga de 23 metros. Su diseño exterior, caracterizado por formas curvilíneas y grandes fachadas acristaladas, fue realizado por H2 Yacht Design.

El jeque catarí puede sentir que navega en un auténtico palacio flotante, con 18 suites capaces de alojar hasta 36 invitados y una tripulación de más de 50 personas para que no falte de nada. Cuenta con seis cubiertas que incluyen helipuerto, cine privado, spa, gimnasio, club de playa, piscinas, jacuzzis y plataformas para el baño. Además, es capaz de alcanzar una velocidad de 20 nudos. Su equipamiento es exclusivo, con los materiales más lujosos. El interior está diseñado por March & White, con mármol, maderas exóticas y textiles de alta calidad.